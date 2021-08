Endeleg festivalhelg!

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger

Denne helga går nemleg "Litteraturdagane i Vinje" av stabelen, samstundes som "Vinjesenteret" opnar. Det er ikkje sjølvsagt nokon av delane. Den vesle og desentraliserte litteraturfestivalen i Vinje blei skapt for 20 år sidan av ihuga bokentusiastar i samarbeid med dyktige litteraturfolk – på dugnad, med god hjelp av ein velviljug kommune.

Bygdefolk og tilreisande har møtt aktuelle forfattarar i samtale og diskusjon med skarpskodde journalistar. Dei har eti suppe og kringle og kling og gomme og fråtsa i litterære samtaler over kaffikoppen. Og dei har køyrt att og fram mellom kommunens ulike grendehus som er arena for festivalen. Det høyrest kanskje brysamt ut, men på den måten har svært mange av oss fastbuande fått eit eigartilhøve til Litteraturdagane.

Dessutan får dei tilreisande oppleva store delar av kommunen vår, enten medan dei gler seg til eit arrangement, eller når dei reflekterer over opplevinga etterpå.

"Litteraturdagane i Vinje" er altså ein liten festival over ei helg, med både godt etablerte og heilt ferske forfattarar. Dagane har alltid haldi høg kvalitet, og eg vil påstå at festivalen la grunnen for "Vinjesenteret" som altså opna i går.

Som sagt – ikkje heilt sjølvsagt det heller. Det har vori eit langt arbeid å få alle bitar på plass. Stat, fylke, og ikkje minst kommune har ytt sitt, slik at Nynorsk kultursentrum fekk ei avdeling i Vinje. Vinjesenteret skal vera eit nasjonalt senter for dikting og journalistikk med utgangspunkt i skriftene til Aasmund Olavsson Vinje, Aslaug Vaa, Halldis Moren Vesaas og Tarjei Vesaas.

Festivalhelg

Så skal senteret gje publikum høve til fordjuping i forteljinga, både den dikta og den faktiske. Fantasi og røynd. På sett og vis har Vinjesenteret gått frå fantasi til røynd, og står no klart til å ta i mot publikum.

Me som bur i grenda rundt dette nye senteret er både litt skeptiske, litt nyfikne og litt spente. Men me er jammen litt stolte over at ein nasjonal institusjon vert lagt til den vesle grenda vår, også! Og så får me dela grendehuset vårt med senteret, det blir rett og slett vinn-vinn!

Men det aller beste med denne helga, er kjensla av å vera i gang! Endeleg er kulturarbeidaren på oppdrag! Pandemistilla er i ferd med å bli broten – av scenerigg og kabelstrekk, gitarstemming og stemmesurr.

Pandemien har vori hard for kulturarbeidaren. Og aller hardast for den delen av kulturlivet som ikkje står på scena. Dei som leverer ljod og ljos, scenerigg og transport har hatt tronge tider. Det har enda med konkursar.

Tilretteleggjarane, dei som legg opp festivalar, turnear, framsyningar og konsertar har eit merkeleg år bak seg. Fyrst fekk dei arbeidet med å avlyse eller utsetje planlagde arrangement. Deretter nye turnear og nye kontrakter med arrangørar og kulturhus, smått og stort – som sidan måtte avlysast att.

Pengane rann ut, og absolutt ingenting kom inn. Så vart det etter kvart stabla på beina kompensasjonsordningar av ymse slag. Ofte med svært korte søknadsfristar – krav til dokumentasjon og rekneskap – store utrekningar – kompliserte rekneskap. Medarbeidarane bak heile artist-Noreg arbeidde på spreng med ordningar og forskrifter som stadig endra seg.

Dei melde seg arbeidslause for å få til livsopphald, men jobba likevel vederlagsfritt på spreng for at ikkje store delar av bransjen skulle knekkje ryggen. Når då kompensasjonsordningane etter kvart tikka inn, kravde NAV, etter det eg kjenner til, attende arbeidsløysepengane dei hadde fått. Så den utskjelte managerbransjen fortener jammen stor takk for innsatsen!

Det lettar litt, men ikkje heilt. Dei stadige utbrota med nye virusvariantar og stadige utsetjingar av samfunnsopninga, gjer kulturarrangørar skeptiske til ny kontraktskriving. Det virkar også som om publikum vegrar seg for å handle billett på fyrehand fordi det er usikkert om arrangementet vert gjenomført.

Men avlysing ligg ikkje for Litteraturdagane i Vinje! Det er tomt for festivalpass, så eg dristar meg til å tru at det går mot ljosare kulturtilbodstider!