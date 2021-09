Det er no det gjeld!

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger

No gjeld det for distrikta!

No gjeld det for landbruket!

No gjeld det ikkje minst for klima!

Det lyser blått for alle tre, og det hastar med tiltak. Det hastar med omsut! Som distriktsbuar meinar eg at me har gått for lut og kaldt vatn dei seiste fire åra – at det ikkje er så nøye med oss.

Det hjelper fælt lite med tiltak som digitalisering av offentlege tenester og to passbussar(!), når ein ser at lensmannskontor blir borte og sjukehusreisa dobbelt så lang! Sjølvsagt finn me fram både på internett og etter landevegen, men kjensla av mindreverd blir påtrengjande.

Dei som skal syte for offentlege tenester kjenner ikkje tilhøva for tenestemottakaren, fordi avstand både i geografi og kultur blir for stor. Ikkje kjenner dei den dårlege fylkesvegen, ikkje kjenner dei folka som brukar den, og ikkje veit dei kor lang den er heller.

(Døme: Etter samanslåinga av Vestfold og Telemark, fekk rådmannsteamet i heimkommunen min Vinje, tilbod om å møte fylkesfolk frå Sandefjord på halvvegen – i Skien! Sjekk kartet...)

Det verste med regionreforma er at den vart tredd ned over oss. Både Vestfold og Telemark røysta i mot, men ein betrevitande statsråd pressa det likevel igjenom. Slikt er arrogant og skaper avmakt og mindreverdskjensle.

"Å få gjera det ein har best hug til – er den beste betaling", sa Aasmund Olavsson Vinje. Lenge har eg tenkt det same om gardsdrifta. Eg har tenkt at dette gjer eg fordi eg likar det, og fordi det er så meiningsfullt. Eg har til og med planlagt drifta med lite inntekt og mykje lyst – men no buttar det litt i mot.

Eg kjenner at motivasjonen til stor arbeidsinnsats for lite løn minkar – trass nytt og lettvint fjos med triveleg dyr. Det er mange ting som spelar inn, men eg trur at den viktigaste faktoren for motivasjonsbristen er det generelle mismotet hjå heile bondestanden. Det lyser blått for mange no, og særleg for dei som sit på mindre bruk.

Dersom me verkeleg skal styrke matberedskap og sjølvforsyning, og ikkje minst klimavenleg ressursutnytting, er det tvingande nødvendig å gjeva bonden attende trua på eigen gard! Det MÅ løne seg å drive – særleg smått, elles vil me få ei kraftig avskaling av bondestand og landbruksareal.

Etter åtte år ser me heilt tydeleg korleis blå-blå landbrukspolitikk virkar: Høg gjeld og bondekannibalisme, med eitt og anna innslag av superidealistiske småbrukarar. Og ALLE må ha lønsinntekt ved sida av for å greie seg!

Me treng ein heilt ny kurs, og til det treng me hjelp av BÅDE politikarar og forbrukarar! Alle må med! – for å vri litt på eit gamalt slagord.

I vår kom landbrukspolitikk verkeleg på dagsorden, og fleire politiske parti vakna og pussa landbrukspolitikken blank og fin. Særleg dei tre regjeringskameratane Ap, Sp og SV. I landbruket har me fylgt nøye med, og høyrt svært lovande takter frå desse tre.

Dersom dei no – som eg verkeleg håpar – får makta i Storting og regjering etter valet på måndag, er me svært mange som lovar å hange på og minne dei på lovnadane deira! Lista er lagt høgt, og dermed også fallhøgda...

Landbruk og distrikt har komi i bakgrunnen no i seiste del av valkampen – ikkje minst fordi klimasaka har fått mykje merksemd. Eg trur ikkje det er noko motsetnad mellom desse sakene. Omsut for distrikt og landbruk kan så absolutt vera god klimapolitikk!

All politikk virkar inn på klima – og klima virkar inn på all politikk. Klima bør vera ei slags overordna rettesnor for alt me gjer. Derfor må me alltid tenkje over kva kvar einskild av oss kan gjera, slik Kari Gåsvatn var inne på i Nationen seist laurdag. Samstundes kan me om eit par dagar velgje politikarar som lovar å hjelpe oss med omsut for distrikt, landbruk og klima.

Denne veka var eg til Bergen ein tur. Ein fin by. Eg unner verkeleg Erna å få koma heim att no.

Godt val!