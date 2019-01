Naturen i nord er stor og rik, men også omskiftelig og internasjonal. Klimaendringene gjør naturressursene ytterligere krevende å forvalte. Da trengs det vilje og sterke hender.

Kongekrabben var ukjent i norske farvann frem til 1960-tallet. Nå sprer den seg østfra langs kysten. Den er på samme tid en delikatesse, en fremmed art, en fangstbar art og et objekt for kriminalitet.

Nærings- og fiskeridepartementet har skjerpet inn forvaltningsforskriften for arten. De som fangster arten, kan forvente strengere kontroll med omsetning og kvoter. Kravene til teiner og salgsboder skjerpes inn.

Restauranter betaler gladelig over 600 kroner kiloet for kongekrabbe. Muligheten til fortjeneste frister kriminelle. Fiskeridirektoratet anslår at flere hundre tonn krabbe stjeles fra teiner og omsettes svart hvert år.

Omlag 660 fartøy deltar i det lovlige fisket, som skjer over store havområder.

Kongekrabben er en inntrenger det er ønskelig å holde øst for Nordkapp. Det betyr ikke at forvaltningen av den kan være lovløs. Fiskeriminister Harald T.Nesvik (Frp) har vært tydelig i så måte. Også denne arten kan best forvaltnes på den lønnsomme, kontrollerte måten.

Også ved Svalbard trengs det stø norsk kurs i røffe havområder. Et latvisk fartøy ble i 2017 tatt i å fangste snøkrabbe på norsk sokkel. Høyesterett skal ta stilling til om fartøyet brøt norsk lov. I mellomtiden har EU til hensikt å tildele nye kvoter for snøkrabbe ved Svalbard.

EU hevder sin rett til å høste snøkrabbe slik EU også fisker rundt Svalbard. Siden krabben kan klatre opp på steiner og falle ned gjennom vannet, er heller ikke den ikke en havbunnsart, lyder EUs argumentasjon.

Et lite land med en stor kontinentalsokkel har mye å miste. Nordishavet har ikke bare fangstbare arter, men også olje, gass og mineraler. Å oppgi rett til noe kan bety å oppgi alt.

Fiskeriministeren står på at krabben er en norsk ressurs som skal forvaltes av Norge. "Det kommer ingen initiativ fra meg for å gi bort norske ressurser. Det vil aldri skje", sier Harald T. Nesvik til Dagbladet.

"Skull' torsken oss feile, hva hadde vi da", skrev Petter Dass. Det finnes knapt viktigere saker å slåss for internasjonalt enn retten til våre naturressurser. Heldigvis synes fiskeriminister Nesvik å stå på samme grunn som tidligere havrettsminister Jens Evensen, og sin forgjenger Jan Henry T. Olsen. Der står han støtt.