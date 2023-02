Avgjørelsen var endelig og kunne ikke påklages. Endelig hadde vern trumfet ønske om raskere og bredere vei. Mange interesseorganisasjoner hadde jobbet hardt og mye for nettopp denne avgjørelsen.

Det ligger mange, mange år med jobb bak først å få verneforskriften på plass og siden sørge for at den følges opp. Når denne avgjørelsen lå på bordet og var endelig kunne man klappe seg på skuldra og gratulere med vel blåst arbeid. Nå skulle vern, om det er spesielle våtmarker, eller matjord, endelig få stå sterkere.

Les også: Tut og køyr

Jeg vil tro at flere enn meg humret litt av uttalelsen fra Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, som lyder «Vedtaket vårt er endelig og kan ikke påklages. Dersom regjeringen likevel skulle ønske å legge til rette for framføring av veien gjennom Lågendeltaet naturreservat, mener vi det i så fall må skje ved å endre verneforskriften gjennom en kongelig resolusjon».

Vi bor tross alt i et oppegående vestlig demokrati, der man ikke endrer forskrifter og lover for å tilpasse populistiske behov, slik som en raskere vei. Der går grensen liksom. Lågendeltaet var trygt. Og andre arealer som trenger vern, som matjord, sto styrket tilbake.

Jeg har ikke selv engasjert meg i arbeidet med å stoppe E6 gjennom Lågendeltaet, ut over noen likes på Facebook og en slant til en spleis i ny og ne. Men jeg har fulgt Lågendeltaets Venner ganske tett og var veldig glad den dagen i desember.

Les også: Utbyggingen av E6 i Innlandet må fortsette

Jeg er nok mer naiv enn jeg hadde trodd. For ikke i min villeste fantasi hadde jeg trodd at svaret på at noe er ulovlig og ikke kan gjennomføres er at «vi endrer reglene». Det hender jeg bruker mamma-autoriteten min og endrer litt på reglene i kortspill så det skal bli litt mer rettferdig og det hender jeg skulle ønske mamma-autoriteten strakk seg noe lenger enn kjøkkenbordet hjemme.

Annonse

Men at man faktisk gjør det sånn, det trodde jeg ikke. At vi nå må gjøre en omkamp om selve verneforskriften, heller enn å finne løsninger på veiutbygging og andre arealkrevende prosjekter som ivaretar både vern og praktisk bruk.

Vi er i 2023. Det er ganske mange år siden folk ble sendt til månen. Da må man kunne forvente at vi finner løsninger på utfordringene våre uten å ofre sårbar natur. Uavhengig av om det er et våtmarksområde eller matjord.

Sittende regjeringspartier har begge fyldige ønsker rundt vern. Senterpartiet har spesifisert et ønske om å «lovfeste varig vern av matjord». Hvor mye er et slikt politisk ønske verd når man selv velger å endre regelverket for vern, heller enn å ta på alvor de punktene som er presisert i avslaget?

Les også: Nei til motorvei gjennom Lågendeltaet er en logisk og viktig miljøseier

Det er derfor vi har lover og regler, slik at også avgjørelser som får negative konsekvenser kan stå seg over tid. Det er klart ny E6 har mange fordeler. Det er sjelden en sak bare har en side og også denne saken har selvfølgelig flere nyanser, bedre trafikkflyt, sikrere vei, kortere responstid for utrykningskjøretøy.

Men nå er disse fordelene veid opp mot ulempene for sårbar natur (vi snakker om et naturreservat altså!) og her må vi rett og slett finne en annen løsning som ikke rammer naturen på samme måte. Det kan bety en dyrere løsning, som kanskje også blir mindre gunstig. Men det er kanskje en løsning vi må avfinne oss med framover. At vi ikke alltid kan få den løsningen som er best for menneskene, fordi natur og dyr må vike.

12. april 2023 når Norge sin overshoot day (overforbruksdag). Det er den dagen vi har brukt opp årets ressurser og begynner å bruke av neste års ressurser. Man kan selvfølgelig se positivt på det og si at det tross alt er en hel måned etter USA som har sin overforbruksdag 13. mars. Men det er kanskje feil vinkling?

Les også: Blendet av høye strømpriser

Vi kan tross alt ikke leve på ressurskreditt i all framtid. Folk ler av de som ikke tror på klimaendringene, men lever som om de har rett. Og i denne sammenheng blir det veldig tydelig. Alle vil ha vern og ta vare på sårbar natur og matjord, men når det kommer til stykke stikker det tydeligvis ikke så dypt. For en E6 er viktigere enn lovfestet vern.

Kanskje vi heller skulle stukket fingeren i (mat-) jorda og tatt vern på alvor i slike prosesser slik at vi ikke får dispensasjonssøknader, at store aktører faktisk må finne løsninger som ikke spiser av felles naturressurser og at varig vern faktisk er varig vern, ikke bare et hvileskjær i påvente av en annen politisk retning eller en ønsket veitrase.