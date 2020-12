Når eldsjelar døyr

"Kven skal spela til allsongen på minnesamværet?", var fyrste tanken då eg høyrde ho var død. Ja, kven skal dirigere songlaget i gravferda?

Ho heitte Liv, og bar namnet sitt med rette. Liv var ikkje berre grendas faste tonefylgje ved allsalgs tilstellingar. Ho var lærar på skulen og dirigent i songlaget, ho var songpedagog, pianolærar, og - gardkjering.

På skulen sytte ho for at alle elevane blei med på songen. Heile skulen fylde scena på Vinjar (grendehuset vårt) og song både to- og trestemt. Maken til energisk og engasjert musikklærar skal ein leite lenge etter! Den utskjelde blokkfløyta blei til eit verdsett orkesterinstrument i Livs musikktimar. Etter innkjøp av tenor-, alt- og sopranfløyter, fekk skulen eit blokkfløyteorkester som i lag med skulekoret førde til at sjølvaste "Ungdomens radioavis" på NRK høyrde gjetord om oss, og svinga innom for å spela inn eit program.

Me var vel korkje meir eller mindre musikalske enn andre elevar - men me hadde lærarar som var ualminneleg gode til å formidle musikk. Og som hadde kunnskap, talent og engasjement til å lære i frå seg - og ikkje minst tolmod! Musikkfaget var ikkje eit fag ein tok lett på. Musikk var ramme alvor - og med ei slik innstilling fylgjer både energi og engasjement som smittar.

Det musikalske energifeltet Liv hadde sjølvsagt oppgåva som dirigent for bygdekoret, Vinje Songlag, i meir enn 50 år! Så forutan førebuing, retting og anna skulearbeid på kveldstid, var kvar tysdagskveld øyremerkt songlaget. Ho omarrangerte gjerne songane, slik at dei passa betre for songarane i koret, og så skreiv ho gjerne av i staden for å kjøpe trykte notar. Me er mange som har noteblad med Livs tydelege handskrift med litt pynt i tittelen. Med ekstra mykje øving og konsertar før jol og før 17. mai, - i koret - som på skulen, kunne det ikkje bli mykje tid til overs til "egentid".

Det var mange som undra seg over at ho orka, men eg trur ho fekk motivasjon av å sjå kor mykje fint ein fekk til, berre ein la nok øving og arbeid i det. Både hjå seg sjølv, og ikkje minst hjå andre. Ho greidde i allfall å motivere uskulerte songarar til å trene og øve og pugge nok til at både tone og tekst blei gode nok til to plateinnspelingar. Innspelingar som faktisk av og til er å høyre på radio.

No er energifeltet borte. Kvar finn me eit nytt? Er det verkeleg vår tur alt? Det blir så frykteleg tydeleg i ei lita grend, når ei av fyrlyktene brått sloknar.

Annonse

"Det blir så frykteleg tydeleg i ei lita grend, når ei av fyrlyktene brått sloknar."

Eg trur me skal greie oss. Her finst folk som kan traktere pianoet og leie oss i allsongen, og kanskje vil nokon tromme i hop til korøving også ein vakker dag? Me må berre ikkje ha ambisjonar om at det skal bli som før, men akseptere at det blir annleis. Kanskje me kan la oss inspirere av ho som la heile si sjel i å musisere med grenda si, med folket sitt, på sin måte? Ho som elska samsong og musisering, og gjorde alt ho kunne for å dele det med andre. Ho brukte altså det ho sette høgast i livet, til å gjera dagen rikare for seg og dei i kring seg. Ho gjorde det på sin måte, det må me som kjem etter henne også gjera.

Liv var ei sann eldsjel, og ho fekk brenne lenge. I alle lokalsamfunn trengst det eldsjeler. Men dei kan fort brenne ut, om dei blir brennande åleine.

Songlaget song på Livs avskilsferd som om ho sjølv stod på kyrkjegolvet og dirigerte. Kvar pust, kvar markering, kvar line - dynamikk og frasering var nett slik ho hadde innstudert:

Aldri trenge seg lenger fram,

var lova som gjaldt oss to.

Anten vi møttest titt eller sjeldan

var møtet tillit og ro.

Utdrag frå diktet «Ord over grind» av Halldis Moren Vesaas