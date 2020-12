Når den høgare himmelen manglar

Nordmenn vassar i media og les aviser som få andre folkeslag. I den alltid oppdaterte nyheits-feeden skulle ein tru at ei kvar relevant sak var opplyst og endevendt, men det er sjølvsagt langt i frå tilfelle.

Det langstrekte landet vårt er strødd med regionale og lokale aviser. Heldigvis. At dei finst er i seg sjølv ei stadfesting av at her, nett her, er det liv laga. For her òg bur og arbeidar det folk. Her skapar dei verdiar. Her drøymer dei. Byggjer. Snublar og reiser seg att. Her òg er både meining og mål.

«Me les for å vita at me ikkje er aleine», seier Anthony Hopkins i rolla som akademikaren C.S. Lewis i filmen «Shadowlands». Og sjølv om orda var mynta på skjønnlitteratur, gjeld dei vel òg for Dalane Tidene, Aust Agder Blad og Firdaposten.

For lokalavisa er lim. Me les for å følgja med på våre eigne, på fotballjenter 12, heimflyttaren som startar bedrift, kven som er fødde, og kven som døydde. Slik blir bladet både ein historieforteljar, identitetsmarkør og eit felles referansepunkt.

Limfunksjonen er viktig, men også lunefull. Godkjensla og ukontroversielle saker lokkar nok fram både smil og sårt tiltrengte annonsekroner, men som redaksjon risikerer ein også å bli hengjande fast. For når mange utgåver til forveksling liknar eit interiørblad, har limet blitt til kliss som forkludrar avisas andre og viktigaste oppgåve, nemleg den som lupe på samfunnet.

"Lokalavisene er gode på å samanstille kjelder, men hjelper ikkje lesarane med å forstå samanhangane."

I mange lokalaviser er nyheiter, sport, kultur dei einaste kategoriane som dukkar opp i menyen. Store, viktige og engasjerande kategoriar, for all del. Men distriktsmenyen er så mykje rikare.

Det er her mangelen på leiarartiklar, kommentar og analyse blir openberr.

Annonse

Lokalavisene skriv om nysatsingar, viktige kontraktar og snorklypping. Om flaum og åkrar under vatn. Om tap eller etablering av arbeidsplassar. Dei refererer kven som sa kva på kommunestyremøte og engasjerte innbyggjarar med plakatar på utsida. Det går i nytilsettingar, nye vegar, bygg og næring. Ære vere lokalavisa. Les den, og du får med deg det som skjer.

Men får du sjå det store biletet?

Ei sak i mi eiga lokalavis Jærbladet, eigd av Amedia, kan tena som illustrasjon. Den siste tida har avisa dekt framdrifta i-, og kontroversane rundt, Time kommune sine planar om etablering av datasenter på natur- og jordbruksområde. Saka er kompleks, med mektige næringslivsaktørar i den eine enden, lokale folkevalde i skvis, og direkte berørte innbyggjarar og jordvernarar i den andre. Alle har dei fått koma til orde på nyheitsplass.

Les også: Fleirtal mot å bygge datasenter på matjord

Men der parkerer også redaksjonen saka. Jærbladet, som så mange andre lokalaviser, vil ikkje, eller får ikkje, meina noko. Sjølv ikkje når deira eigne saker er av nasjonal interesse. Avisa er god på å samanstille kjelder, men hjelper ikkje lesarane med å forstå samanhangane eller å sjå den høgare himmelen over saka. Kor er den nasjonale og internasjonale konteksten? Analysar og kommentarar blir avgrensa til lesarbrevsplass, med ryktet på bygda som innsats for dei som vågar seg frampå.

Time og Jæren er travle plassar. Her er sterke økonomiske og politiske interesser, og store summar i spel til ei kvar tid. Nett som i mange andre regionar og distrikt i landet. Legg til overordna trendar som sentralisering, klimakrise og automatisering av arbeidslivet, og det skulle vera nok å skriva heim om.

Kvifor i all verda skal då meiningane om utviklingstrekka som rører ved liva våre overlatast, nesten eksklusivt, til dei store, bybaserte mediene? Lokalavisa veit jo kor skoen trykker, kvifor ikkje analysera sjølv, i staden for å lata seg analysera?

Faren er at når det som skjer i distriktet blir definert av dei utanfor, så blir bygd og grend verande statistar og i mindre grad premissgjevarar, i den store samanhangen. Slik bidreg den kontekstslause og utspelsdrivne journalistikken i mange lokalaviser til å oppretthalda villfaringa om bygde-Noreg og dei som bur der som noko lett perifert og mindre viktig. Det gagnar korkje det livgjevande lokalpolitiske engasjementet, ei heller demokratiet generelt.

Ingen av oss ville tapt på at lokalavisa brukte sterkare lupe og slik gjorde både seg sjølv og oss som les, ennå meir relevante.