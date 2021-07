Nå flytter folk ut av byen. Hva skal til for at det varer?

Rekordflyttingen ut av Oslo i fjor høst var mer enn et blaff. I årets tre første måneder forlot 8558 Oslo-borgere hovedstaden, ifølge Aftenposten. Selv om mange også flyttet til byen, mistet hovedstaden samlet sett mer enn 1800 innbyggere. Det har ikke skjedd på 20 år.

En lang rekke medier har det siste året fortalt om folk som oppsøker det gode liv på landet. Pålagt hjemmekontor har fått fart på arbeidsgiverne, som har fått opp gode løsninger for at mange har kunnet jobbe hjemmefra.

Kan byfolk forbli bygdefolk også etter koronaen? Kan koronapandemien lykkes med det politikerne har mislyktes med i 50 år, spør VG-kommentator Tone Sofie Aglen.

Hjemmekontor i en trang byleilighet i en ellers nedstengt by er naturlig nok ikke veldig attraktivt. Så hvorfor ikke flytte hjemmekontoret permanent?

Tross mange oppløftende reportasjer flytter ikke folk flest så veldig langt. Ifølge kjøringer Statistisk sentralbyrå har gjort for Aftenposten, går de fleste flyttelassene til de nærmeste omegnskommunene. Fra Oslo flytter for eksempel aller flest til Bærum.

Det er mye godt å si om Bærum. Oslos nabokommune har mange vakre og landlige områder, men et kraftsentrum for Bygde-Norge er det jo ikke. Skal flyttestrømmene ut av byene reelt sett gi distriktene et løft, må det sterkere lut til.

Annonse

Da trenger vi en reell vilje til å satse på distriktene. Folk trenger skoler og barnehager. Høyskoler i distriktene. Helsetilbud for akuttberedskap og fødselstilbud, som gir grunnleggende trygghet. Veier det er mulig å kjøre på, hele året. Slik at næringsliv og dagligliv kan fungere.

I en lang rekke nyhetssaker det siste året har Nationen dokumentert at det er uhyre langt fram på disse områdene. Sparetiltak og anbud har gjort ambulansetjenestene sårbare både i lufta og til lands, i så stor grad at det reelt kan gå ut over liv og helse.

Regjeringens reformer har satt fart på sentraliseringen. Bygdefolk opplever tap av arbeidsplasser og svekket velferd og trygghet. Dette er en vesentlig årsak til distriktsopprøret som kan endre det politiske Norge etter høstens stortingsvalg.

Styreleder Aino Olaisen i oppdrettsselskapet NovaSea på Helgelandskysten har tatt initiativ til prosjektet Framtidas distriktsskole. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet at Høgskulen på Nesna ble lagt ned, skriver nationen.no. NovaSea er ingen liten aktør i norsk næringsliv. Oppdrettsselskapet omsatte for 2,9 milliarder kroner i 2019 og leverte et driftsresultat på over én milliard kroner.

Les også: Næringslivet tek grep for å ta vare på distriktsskulen

Det offentlige og det private er avhengige av hverandre. Man får ikke et velfungerende, sterkt næringsliv i bygder og områder der offentlige tjenestetilbud er demontert. Ingen vil flytte til distriktene om grunnleggende samfunnsstrukturer ikke fungerer. Vi trenger ny politikk for Distrikts-Norge. Landet trenger en ny regjering.