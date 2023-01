Ukraina er Europas og verdens kornkammer. Mer enn 55 prosent av landarealet er dyrkbart og i den rike svartjorda vokser hvete, bygg, mais, solsikke, raps.

Russlands brutale angrep på Ukraina rammer selvsagt først og fremst ukrainere. Men krigen rammer også matproduksjon og -eksport. Det blir mindre mat på verdensmarkedet, til mye høyere priser.

Dyrere mat rammer alltid fattige hardest. Det kan bli enda verre i 2023.

Ukraina-krigen - og konsekvensene av den - viser med all tydelighet hvor avhengige verden har gjort seg av at handel flyter fritt. Krigen rammer nå matforsyningen. Den rammer også energiforsyningen, og prisene stiger på viktige innsatsvarer. Det rammer igjen matforsyningen.

Mineralgjødsel, eller kunstgjødsel, er avgjørende for matproduksjonen i verden. Produksjon av mineralgjødsel krever naturgass og fosfor. Begge deler er det blitt betydelig mindre tilgang til, fordi Russland struper tilførselen.

I et intervju med Aftenposten sier NHO-president og Yara-sjef Svein Tore Holsether at "Putin kan bruke mat og gjødsel for å skape et sulthelvete i store deler av verden".

Ukrainerne er neppe overrasket. De har dette i sin historiske hukommelse. I boka "Rød sult" beskriver den prisbelønte forfatteren og journalisten Anne Applebaum hvordan millioner mennesker - av dem tre millioner ukrainere - skal ha sultet til døde som følge av Stalins tvangskollektivisering av jordbruket, kombinert med eksport av korn og dårlige avlinger. Rett før jul anerkjente EU-parlamentet "Holodomor" som folkemord.

"Verdens matproduksjon må kutte alle bånd til Russland", mener Yara-sjefen.

Det er ingen grunn til å være naiv overfor Russland og president Vladimir Putin. Vi tror likevel næringslivet må se risikoen i systemet, i tillegg til aktørene. Koronapandemien, Ukraina-krigen og klimakrisen stiller oss overfor nye utfordringer. Å løse disse utfordringene krever globalt samarbeid, men kanskje også andre typer samarbeid og kortere verdikjeder enn vi har vært vant til de siste 30-40 årene.

Utviklingsminister Anne Beate Tvinnerheim (Sp) la fram et viktig strategidokument i fjor høst. I "Kraftsamling mot svolt" omtales de sårbare globale matsystemene, natur som blir ødelagt og krig og konflikter som gjør det vanskelig å skaffe nok mat til alle.

828 millioner mennesker - mer enn en tidel av verdens befolkning - får for lite mat, hver dag. FNs to første bærekraftsmål, å utrydde fattigdom og sult innen 2030, virker ikke lenger oppnåelig.

Plandokumentet framstår som et kampskrift for kortreist mat og mer makt til småbønder, småfiskere, lokale matmarkeder.

I et land som Norge kan ikke all mat lages lokalt. Men også her kan vi nok, i enda større grad enn nå, produsere stort der vi kan og smått der vi må. For å styrke også vår matsikkerhet.