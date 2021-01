– Du skal få 50 kroner kvar gong du går på folkedans.

Det var mor mi som insisterte. Ei nyvunnen interesse for gamaldans var i ferd med å slå igjennom i barndomsheimen. Foreldra mine var frelste. Sveitte og gode duva dei bortover golvet. Frå stereoanlegget lydde taktfaste tonar frå eit gamaldansorkester eg ikkje lenger hugsar namnet på. Musikken fanst overalt og hadde sett seg fast, nærmast – i husveggane, i kleda.

Om eg ville lære? Ho skulle ha takk for initiativet, men maset frå mor var til inga nytte. Eg skulle aldri setje føtene mine i eit danselokale. Ikkje med den dansen.

90-talet var ei brytningstid for det meste. Før og under OL på Lillehammer vaks det fram ei ny kulturbølgje, eit lokalromantisk svermeri. I Valdres hadde eit ungdomsmiljø funne takta og tonen – og kvarandre. Dei fordjupa seg i eldre bygdedansar og ukjende låtteformer. Sjølv søkte eg meg mot andre taktartar. Hollywood hadde kome til Fagernes, og ein dag i veka dansa eg jazzballett. Ein chasse til venstre, så til høgre og til venstre igjen. Alt måtte klaffe. Alt skulle matche.

Eg var selektiv og fordomsfull overfor barndommens lydar. Kanskje måtte det modning til? Eller ei handsrekking frå ein som forstod? Utgangspunktet for nye musikalske openberringar var likevel til stades. I bygda klang enno lyden frå fortida – i gamle instrument, og frå nokon som kunne fortelje.

«Du veit, det er musikken og gleda ved den som er det viktigaste i livet.» Ein gamal onkel spelte på fele til husbruk, og han laga instrument. Langeleikar. Ein av dei har så god klang, fortalde han – og det var fordi det ein gong hadde sete så mange fuglar i det treet som seinare vart virke for instrumentet. Om eg ville låne han med heim? Eg plasserte fingrane på strengen. Slo ein tone, så ein til. Vi hadde spelekveldar rundt kjøkenbordet. I musikken fanst trådar til fortida og til nye verder. Var det slik det let den gongen for fleire hundre år sidan?

Onkel Jørgen var ikkje ein av desse spelemennene som det er skrive mykje om. Den gamle ungkaren var spelemann i sitt eige liv, publikummet var han sjølv. Musikken var fyrst og fremst ein rikdom og eit anker i kvardagen, ei oppmuntring når dagen var tung, eller når orda ikkje strakk til. Slik han òg var eit bindeledd til dei som stakk innom, ein døropnar til noko å prate om, eit haldepunkt til ei anna tid.

Kva var det med folkemusikken som fengde meg den gongen, og kva er det som gjer den norske folkemusikken livskraftig og levedyktig gjennom så mange år – og framleis i dag?

Tradisjon er merkelege greier – og gjev perspektiv om eige uttrykk, om eiga utøving, om fortid og samtid. Eg spelar låttane slik dei andre gjer det. Eg lærer korleis eg skal plassere fingrane, og eg lyttar. Fyrst apa, så skapa, seier Knut Buen ein stad. Ein lått blir til 10, blir til 100. 200. Mykje let likt, men alt har si form, si historie, si farge, nærmast. Ein lått gjev assosiasjonar til ei hending, ein stad eller ein læremeister.

Tradisjon er merkelege greier, slik han òg er lidenskap og interesse, politikk og merkevare – og stundom tung å bera for han og ho som står midt i han. Kven tek vare på hundreårige tradisjonar når eg ikkje er meir? Og kva er folkekunst i ei tid der samtida og framtida verkar meir uviss og fragmentert enn nokon gong tidlegare, der tilfanget av nye utøvarar heng i tynne trådar, der nærheita til kjeldene forsvinn og erstattar den munnlege overføringa med inspirasjonskjelder på YouTube, Instagram og andre digitale hjelpemiddel? Mista vi noko på vegen?

Krafta i folkemusikken er sterk – og kan nå mange, skape endring og retning, vinne prisar og skape merksemd, men kanskje fyrst og fremst innsikt i kva det vil seie å vere eit menneske. «Det viktigaste i livet.» Eg likar å tru på det siste. Og sjølv om eg ikkje spelar like mykje i dag som den gongen, er låttane framleis ei hamn eg søker meg tilbake til, eller eit album om menneske eg ein gong har møtt. Det er fort å gløyme i virvaret av musikalske sirkus som fløymer over i talentprogram og musikkonkurransar i medium og fjernsyn, og som ofte legg skugge over musikkens vesen: musikken i kvardagen.

Tradisjonskultur har alltid vore der, i krikar og krokar, usynleg og overalt. Han kjem og han går, er ikkje statisk, men endrar seg i takt med tida, som eit stille pust gjennom eit langt liv. Vi ser det ikkje alltid sjølv. Det er ikkje så merkeleg, i grunnen. For mykje endrar seg gjennom eit langt liv – i måtar ein utfører kvardagslege handlingar, og i synet på samfunnet og verda ikring, eller i møte med andre menneske.

Det skjedde noko den hausten i slutten av tenåra. Var det eit pulsslag frå fortida som pirka meg på ryggen i møte med langeleiken? Kulturen lever best når han får verke i spennet mellom verkelege menneske: i praten ved kjøkenbordet, gjennom samvær og nærvær mellom dei som har noko å fortelje.

Tradisjonen trivst i grunnen best i kvardagen.