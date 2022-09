Vidar Holthe til minne

Vidar ble født i Vestby kommune 15. november i 1946, og var gjennom flere tiår en bauta i norsk naturforvaltning. Vi var så heldige å ha han som mangeårig venn, samarbeidspartner og viktig kunnskapsressurs.

Vidar hadde bred erfaring fra hele spekteret av norsk naturforvaltning, og hans kunnskaper og store diplomatiske evner som brobygger gjorde at han nøt den høyeste respekt hos alle grupperinger her. Vidars store respekt for og innsikt i forskningsbasert kunnskap var viktig for denne gjensidige tilliten og respekten. Få hadde hans evner til å formidle fag og synspunkter - muntlig og skriftlig, og med et nettverk som favnet hele spekteret av norsk samfunnsliv.

Vidar hadde en naturvitenskapelig bakgrunn fra Universitetet i Oslo, og han var i en årrekke i den offentlige naturforvaltningen, på alle nivåer. Det var i det private skogeiersamvirket han de siste tiårene fant sin naturlige plass, også der med viltforvaltning som et kjerneområde.

Vidar hadde både et stort internasjonalt nettverk og mange erfaringer og impulser derfra å ta med seg til våre hjemlige forhold. Vidar var tidlig engasjert i spørsmål om vilthelse, og bidro sterkt til den organisering av kartlegging, overvåking og tiltak som kom på dette feltet.

Vidar var samfunnsmessig bred i sitt engasjement og hadde alltid veldig mange jern i ilden, og var alltid mottagelig for henvendelser. Utrolig nok fant han i tillegg tid for å følge opp sine nære og utfolde seg i naturen, ikke minst som aktiv jeger. Med Vidars bortgang har vi, og veldig mange flere, mistet en alltid lyttende, humørfylt og reflekterende kamerat og kollega som blir med oss videre i hjertet og minnet.

Tankene våre går til Ellen og døtrene. Vi lyser fred over hans minne.

Signert: Torstein Storaas, Erik Lund, Johan Danielsen, Johan Trygve Solheim, Øyvind Juliussen, Ole Mattis Lien, Dagh Bakka, Knut Madslien, Vemund Jaren, Scott Brainerd, Kjell Huseby og Tor Punsvik