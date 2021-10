Tom Vraalsen til minne

I familieboka om Tom presenterer han seg som «Globetrotter for fred og forsoning». Det var han i sannhet! Hans rike karriere i utenrikstjenesten har satt dype spor. Han var blant annet ministerråd ved den norske FN-delegasjonen i New York, spesialrådgiver i UDs politiske avdeling og Norges faste representant ved FN i New York 1982–1989. Tom Vraalsen var Norges ambassadør i London, i Washington og i Helsingfors.

Vraalsen var spesielt opptatt av situasjonen i Afrika og hadde flere viktig oppdrag der, blant annet som FNs spesialutsending for Sudan 1998–2004. Han stod sentralt i fredsmeglingen i Darfur og ledet kommisjonen for overvåking av gjennomføringen av fredsavtalen i Sudan. Overgrepene mot sivilbefolkningen gjorde sterkt inntrykk på Tom. Han arbeidet for at de skyldige skulle holdes ansvarlig og støttet ICCs tiltalebeslutningen mot Sudans tidligere president.

Vraalsen var formann i Oslo Sp 1978–1980, medlem av partiets programkomité i 1979 og var i mange år medlem av Sp’s utenrikspolitiske utvalg. Da Sp fikk bistandsministeren i Syse-regjeringen var Tom Vraalsen det naturlige valget.

Tom har betydd mye for partiet. I beste Senterparti-ånd hadde han alltid den grunnleggende troen på at samfunn må bygges nedenfra. Men det lokale må samtidige settes i et globalt perspektiv. Tom mente ikke bare at vi skal tenke globalt og handle lokalt, han har handlet globalt gjennom en enestående internasjonal karriere.

Slik viste Tom Vraalsen vei også for Senterpartiet. Han hjalp oss til å se utover dette privilegerte landets grenser – han har bidratt til å utvide vår horisont. Han var til stor inspirasjon for alle oss som er opptatt av rettferdighet og solidaritet med dem som sitter nederst ved bordet - ikke bare det nasjonale, men også det globale velstandsbordet.

For Åslaug var det en glede å jobbe for Tom på FN-delegasjonen på slutten av 80-tallet, og bli valgt som hans personlige sekretær da han ble bistandsminister i 1989. Tom var en fantastisk sjef. Han evnet alltid å ha full oversikt, samtidig som han gav stor frihet til å operere på egenhånd. Han var årvåken og engasjert. Tom var en naturlig leder - jordnær og visjonær. Han så før de fleste at Afrika ville ende opp med de største utfordringer både politisk og sosialt.

Tom Vraalsens dyptfølte engasjement for Afrika fulgte han hele livet – som politiker og diplomat. Hans enorme kontaktnett i Afrika sørger nå – de har mistet en sann venn. Ett klart utrykk for dette var det at Sudans ambassadør til Norge deltok i bisettelsen tirsdag og hun holdt en takketale i kirken. Det gjorde sterkt inntrykk på oss som var til stede.

Tom var et arbeidsjern. Ferie var ikke hans stil. Det sies at den eneste forskjellen når han hadde ferie, var at da kom han på kontoret med kortermet skjorte! Tom krevde mye av seg selv – og av andre. Han kunne være direkte, og ikke uten grunn ble han kalt tøffe-Tom. Men vi kjente også den myke Tom - ikke minst når han snakket om familien og hans kjære Viebecke som han elsket dypt og inderlig.

Tom Vraalsens engasjement for Senterpartiet varte hele livet ut. Han hadde sterke meninger og var også med i årets valgkamp. Tom var god støttespiller for Johan J Jakobsen på åttitallet og deretter for oss to når vi ble partiledere. Gunnar Stålsett har på Toms minneside nevnt støtten han fikk da han startet opp Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke i 1970. Han skriver: «Tom hadde hjerte for rettferdighet og frihet. Han tente håp og lys for mange».

«Mysteriet Tom» ble oppklart på minnesamværet. For hvem sto bak at han meldte seg inn i Senterpartiet? - Et partivalg som slett ikke var opplagt. Tom eldste sønn Arne fortalte at det var Dagfinn Vårvik, den tidligere partilederen og mangeårige redaktør i Nationen. Dagfinn Vårvik var Utenriksminister i Korvalds regjering i 1972-73. Den unge Tom Vraalsen tjenestegjorde i Utenriksdepartementet på den tiden, og meldte seg altså inn i Senterpartiet.

Tom Vraalsen var en sann hedersmann og et godt menneske. Vi vil minnes Tom med dyp respekt og takknemlighet for alt han var for så mange av oss.