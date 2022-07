Minneord om Oddvar Skre – ein bauta i miljørørsla

Oddvar var ein sann naturven. Med eit imponerande uthald stod han på for å ta vare på naturen i tiår etter tiår.

Motgang dempa aldri pågangsmotet og engasjementet hans, det var alltid nye saker å ta fatt på med same glød og optimisme. Med Oddvar sin bortgang har miljørørsla mista ein særs kunnskapsrik naturvernar.

Kunnskapane sine delte han gladeleg, og formidla engasjert i mange samanhengar. Alltid hjartevarm, inkluderande og ei tydeleg stemme i miljørørsla og i media.

Elvane var viktige for Oddvar, og han var ein veteran i Naturvernforbundet sitt nasjonale vassdragsvernutval. Oddvar sin innsats var avgjerande for at Daleelva i Åkra framleis får renna fritt gjennom Rullestadjuvet og for at Øystesevassdraget i Hardanger vart verna i 2019 etter ein 30 år lang kamp.

Engasjementet og gløden hadde han heilt til siste slutt og Oddvar var ei eldsjel og ein bauta i kampen for naturen. Og ikkje minst var han ein god, lun og klok ven og samarbeidspartner, alltid med glimt i auga, som har sett djupe og varige spor etter seg.

Me vil sakna Oddvar og minnast han med glede og takksemd. Kunnskapen, krafta og ståpå-vilja hans lever vidare i Naturvernforbundet.

Takk for alt, kjære Oddvar.

På vegne av alle dine vener i Naturvernforbundet:

Gabriel Fliflet, leiar i Naturvernforbundet Hordaland

Harald Simonsen, leiar i Naturmangfaldsgruppa i Naturvernforbundet Hordaland

Synnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland

Per Flatberg, vassdragsvernutvalet

Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet