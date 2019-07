Leif Jørgen Aune til minne

Aune vokste opp i Bodø, og bodde de siste 29 år av sitt liv i Fredrikstad. Han var kommunal- og arbeidsminister fra 1973 til 1978, i Trygve Brattelis og Odvar Nordlis regjeringer. Der satte han spor etter seg. Sammen med abortloven, sykelønnsordningen og framgangene i havretten, står arbeidsmiljøloven som stolt milepæl etter Arbeiderpartiet disse årene. Som ansvarlig statsråd stod Aune rakrygget i stormene rundt innføringen av en banebrytende lov, som senere har dannet mønster for tilsvarende lover i andre land.

Likevel er det Arbeiderpartiets distriktsutbygging som tettest knyttes til Leif Aunes navn: sekretær i Kontoret for områdeplanlegging i Nordland 1951-54, konsulent i Nord-Norge-fondet 1954-61, underdirektør i Distriktenes utbyggingsfond (DU) 1961-70, finansrådmann i Tromsø 1970-78, administrerende direktør i DU 1978-90. Også i tiden som statssekretær i Kommunaldepartementet i den første Bratteli-regjeringen, og senere som statsråd i samme departement, stod distriktspolitikken sentralt.

Et livsverk står igjen. Sammen med den unge statssekretæren i Finansdepartementet, Bjørn Skogstad Aamo, fikk han på plass den differensierte arbeidsgiveravgiften i 1975. Tanken var at distriktspolitikken måtte være sektoroverskridende, og ikke minst gi stimulans til sysselsetting i distriktene i alle deler av næringslivet. Ordningen har vi fortsatt, den er vurdert som et av våre mest vellykkede, distriktspolitiske grep, et grep som gir sterke bidrag til å skape like muligheter i hele landet.

Leif Aune er en type politiker som kjennetegner viktige kapitler i Arbeiderpartiets historie: Den høyt utdannede og dyktige fagpersonen med vilje og evne til å gjøre en forskjell, og som tar valg om å vie seg til politikken. Aune vokste ikke opp i noe typisk arbeiderklassehjem. Han tok artium, deretter embetseksamen i sosialøkonomi, i en tid da dette var de færreste forunt. Hans yrkesliv bestod av viktige, administrative – og gradvis også politiske – posisjoner. Fruktene av arbeidet kom vanlige arbeidsfolk til gode, og ga oss verdens mest moderne distrikter.

Nå går tankene til familien, i det vi med takknemlighet og ettertanke lyser fred over Leif Aunes gode minne.