Johan Edvard Mellbye til minne

Johan var eier og driver av storgården Grefsheim på Nes på Hedmark, en gård med lange stolte tradisjoner. Sammen med sine kone Anne Lise, som han møtte i 1966, videreførte han disse tradisjonene på en måte som både lokalsamfunnet og vi som deres venner fikk nyte godt av.

Han var i hele sitt liv opptatt av at vi skulle ha et sterkt forsvar i Norge. Han hadde militær utdannelse både fra befalsskolen for kystartilleriet og førsteavdeling ved sjøkrigsskolen.

Før Johan startet som bonde på Grefsheim gård i 1980, tok han landbruksfaglig utdannelse ved jordbruksskole, skogskole og vinterlandbruksskolen.

Han drev gården på en forbilledlig måte med et stort engasjement og hardt arbeid basert på gode faglige kunnskaper.

I 2014 overlot han gården til datteren Anette. Helt til dagen han døde var han aktivt opptatt med å hjelpe og støtte henne med driften av gården.

Johan var meget sosial og likte å ha familie og venner rundt seg.

Han var meget historieinteressert og hadde betydelige kunnskaper om Grefsheims historie, lokalhistorie og krigshistorie og var aktiv i Nes og Helgøya historielag helt til det siste.

Johan var en familiemann. Han elsket å samle slekten rundt seg og hadde et fantastisk lag med den oppvoksende slekt.

Hans store kunnskap om alt fra praktiske ting til innsikt om livet og samfunnet i sin alminnelighet, ble formidlet på en måte som gjorde han til et midtpunkt både blant barnebarna og i venners lag.

Venneflokken til Johan var stor. Alle følte seg vel i hans selskap ved den ujålete, muntre og positiv person han var. Han vil bli dypt savnet.

Våre tanker går nå til hans kone Anne Lise, barn og barnebarn. Vi lyser fred over Johans gode minne.