Unneberg var ferdig utdannet til jurist som 21-åring i 1949. Han kjøpte etter hvert gård i Ullensaker. Hans organisatoriske Sp-politiske karriere startet i Ullensaker formannskap, hvor han satt i 1960–71. I 1963 var han en kortere periode statssekretær i Samferdselsdepartementet. I 1969–77 var han stortingsrepresentant, den siste fireårsperioden som leder av justiskomiteen. Deretter ble han sorenskriver i Eidsvoll 1977–97.

Bjørn Unneberg var ingen tradisjonell Sp-politiker. Han var en markant ideolog i partiet. Hans bok i 1971 «Grønn sosialisme for utkantproletarer. Noen folkelige grunntanker om frihet, likhet og brorskap i vår tid» vakte oppmerksomhet og ble diskutert, ikke minst innad i Sp. Boka og Unnebergs tanker skapte furore blant ungdommen og inspirerte radikalerne i partiet. For noen av den eldre og konservative Sp-klanen var han sett på som et fremmed og dels brysomt fenomen.

I Akershus var Sp i 1950–69 representert på Stortinget ved bonden og organisasjonstoppen i landbruket, Hans Borgen. I 1969 var jeg blitt godt kjent med både Borgen og Unneberg. På nominasjonsmøtet foran stortingsvalget i 1969 var jeg med. Møtet ble skjellsettende i og for Sp.

Ideologidebatten i Sp ble utmerket presentert på dette møtet. Forkjemperne for Unneberg var først og fremst Senterungdommen og de yngre i partiet. Det ble en frisk meningsutveksling, strategimøter og to prøveavstemninger før endelig avgjørelse og valg av kandidat. Ved den endelige voteringen vant ungdommen og Bjørn Unneberg. Det ble et sviende nederlag for Borgen og hans våpendragere.

Borgen selv, viste sin storhet og moral og støttet Unnebergs gjenvalg ved neste stortingsvalg. Borgen kunne nå konsentrere seg som leder av «Folkebevegelsen mot EEC» i 1972. Så sett i ettertid var det kanskje «best at det gikk som det gikk».

Som nevnt var Bjørn Unneberg en markant ideolog i Sp. Han var således en naturlig medstifter av Senterbevegelsens ideologiske tidsskrift for politikk, kultur og debatt, «SENIT» i 1968. Han var også tidsskriftets ansvarlige redaktør de første 10 årene.

Ved Senterpartiets 60-årsjubileum i 1980 hadde «SENIT» i sitt jubileumsnummer en artikkel av Bjørn Unneberg som hilsen; «Grønn utfordring i 1980-åra». Som takk og ære til Bjørn Unneberg for hans innsats til fornying av Senterpartiet, tillater jeg meg å sitere innledningen.

«En komité av vise menn har nylig lagt fram for FN en betenkning om hva som kan gjøres for å motvirke den stadig økende kløften mellom rike og fattige land; erkjent som vår tids viktigste politiske problem på det internasjonale plan. Komiteens konklusjon er forstemmende: For å bøte på følgene av den uhemmede vekst i industrilandenes økonomi gir de vise menn anvisning på én medisin: Enda mer vekst. Jeg tror konklusjonen er gal.

Jeg tror løsningen på industrilandenes og de fattige landenes gjensidige problem er en gradvis avvikling av vekstøkonomien og en tilsvarende overgang til en likevektsøkonomi; en tro på grønne verdier og en rødgrønn allianse.»

Takk kjære venn Bjørn Unneberg for at du gikk foran. Hvil i fred.