Samstundes vel dei store avisene heller å skrive om influensere og kjendis-TV.

Global matvareproduksjon har med åra vorte sentralisert i nokre få regionar, og basert seg meir på eksport frå desse områda. Før var sviktande avlingar i ein slik region eit lokalt problem. No slår det ut meir internasjonalt.

Eg kunne sikkert ramsa opp hundre ulike sårbarheitsfaktorar ved å basere seg på denne type matproduksjon.

Dei mest innlysande er at store deler av desse produksjonane baserer seg på kunstige innsatsfaktorar, som til dømes at 40 prosent av verdas kornproduksjon er avhengig av vatning frå kunstige kanaler og grunnvasskjelder. Grunnvasskjelder der ein stadig må bore djupare for å følge vatnspeglet.

Sentral Valley i USA er eit eksempel. I fleire år har dei slite med vassmangel her. I år vissna det meste av avlingar heilt bort. Det er klart dette slår ut, når USA har lagt alle egga i ei korg, og plassert 50 prosent av sin frukt- og grøntproduksjon hit.

Det seier det seg sjølv at det skal ikkje så mykje avlingssvikt til rundt om i dei sentrale jordbruksområda før eksporten blir påverka, når ein veit at det berre er 10–15 prosent av verdas matproduksjon som utgjer heile eksport/importmarknaden.

I Noreg importerer me forresten 60 prosent av maten me et frå denne skjøre marknaden. Trass i dette skumle scenarioet, er det ikkje tørke som peker mot global matvarekrise denne gongen. Me har i tillegg geopolitiske usikkerheter.

Kina har til dømes støvsugd verdsmarknaden i det seiste. 50 prosent av verdas lagerbehaldning av kveite ligg i Kina. Og 70 prosent av maisen. Og 70 prosent av alle soyabønner som omsettast hamnar også i Kina. Og apropos ustabilitet. Russland leverer 18 prosent av den internasjonale kornmarknaden.

Når dei er i humør til det.

Og sjølv om stormakter som krangler, kombinert med vassmangel her og der bør vekke bekymring for sårbarheten, er det heller ikkje dette som gir størst grunn til bekymring. Lat oss gå over til det mest dramatiske momentet. For no treff driten verkeleg vifta.

Det handler sjølvsagt om kunstgjødsel. Grunna høge energipriser, har fabrikkane stengt ned i fleire månader. I tillegg har Kina og Russland kverka eksporten av mellom anna fosfor.

Kort fortald får ikkje verda tak i nok kunstgjødsel.

I Noreg har dette vorte diskutert som bedriftsøkonomisk utfordrande, og utelukkande bøndenes problem. Men lat oss ikkje sjå verda gjennom to dassruller, og heller prøve å få eit overblikk over konsekvensane av dette.

Om lag 50 prosent av verdas befolkning er i live takka vere kunstgjødsel. Med andre ord klarer me berre å produsere mat til om lag halve verdas befolkning utan kunstgjødsel.

Og no får ikkje bøndene tak i nok kunstgjødsel. For så vidt like greitt for bonden, for dei har ikkje råd til den likevel, med nærare 100 prosent prisauke.

Verken Guddleiv i Gudbrandsdal, Cliff i Texas eller Pablo i Brasil har fleire hundre tusen slengande i nattbordskuffen for å takle ei slik prisauke.

Bøndene må tilpasse seg på andre vis. Og det er å redusere forbruket, med resultat i reduserte avlingar. Dei som produserer matkveite legg om til mindre gjødselkrevjande produksjonar. Det valet veit eg bøndene no tek både i Noreg og rundt om i verda.

Dei 10–15 prosent av den globale matproduksjonen som går til den verdsmarknaden, ja den som me handler 60 prosent av maten vår frå, kjem truleg ikkje til å bli produsert, sjølv om det kjem regn i Central Valley, og Putin blir på godlaget. Det er her dramatikken ligg for verdas befolkning.

I 2009 vart nokre av dei sentraliserte jordbruksområda utsett for noko nedsette avlinger grunna tørke, noko som sendte over 100 millionar menneske ut i matmangel. Denne gongen er eg redd det blir mykje verre.

Så kva svarte gjer me då for å begrense skaden her til lands? Det ubehagelege svaret er at alt me gjer no er to little to late. Kornlager har me jo kvitta oss med, då dei visstnok var unødvendige.

Då pandemien traff vart beredskap atter ei gong tema, og kornlager vart nemnd i ei bisetning. Men Bollestad avfeide dette, og trygga oss med ho ikkje kunne sjå føre seg ein situasjon der me ikkje fekk kaupt det me trengte frå verdsmarknaden. Og det hadde ho for så vidt rett i- At ho ikkje såg dette føre seg.

Og apropos pandemien. Hugsar de kor lite førebudd me var? Me hadde jo ikkje smittevernutstyr. Vel, det tek nokre månader å mangedoble produksjonen av ansiktsmasker. Det tek tiår å gjennomføre ei større auke i norsk matproduksjon.

Målet på kort sikt bør vere å oppretthalde den matproduksjonen me har i dag. Utan offensive tiltak kjem sjølvforsyningsgraden vår til å til å stupe i komande vekstsesong. Trass i mange fine ord i Hurdalsplattformen.

Noregs bønder planlegg komande vekstsesong no i desse dager, og dei treng heilt tydelege, konkrete lovnader på at me får dekka kostnadsauka ved å køyre våronna som normalt. Til no har det vore for diffust.

Det er eit ørlite paradoks at eit totalitært regime som Kina har vore meir forutsjåande og teke større grep for å sikre folket sitt mat, enn me har i det styrtrike demokratiske landet Noreg.

"Noregs bønder planlegg komande vekstsesong no i desse dager, og dei treng heilt tydelege, konkrete lovnader på at me får dekka kostnadsauka." Kostnad

Kva val Borch og sittande regjering gjer dei komande vekene, vil styre kva situasjon dei står i om 1–2 år.

Tek dei imot hederstaler over kor forutsigbar dei var, og sette inn kraftfulle tiltak allereie før krisen inntraff?

Eller har det vorte meirsalg av faklar og gule vestar i Oslo, og Borch må svare for kvifor matprisane har gått til himmels, vareutvalet er skrint, og kvifor i all verda det ikkje vart sett inn tiltak tidsnok? Kan hende ryk beredskapsminister Enger Mehl også med i dragsuget?

Nei. Det kan hende eg tek feil. Kan hende skal me heller berre knipe augene og rumpeballane hardt i hop og håpe at alt går seg til.

Me får gå tilbake og slappe av med tabloidavisene. VG har ei toppsak om korleis ein urolog kan hjelpe oss med ereksjonen ser eg.

