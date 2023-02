Men på ett punkt går det bakover. I noen samfunn er muligheten til å tilbringe tid med halvparten av befolkningen mindre. Er vi blitt mer kjønnsdelte?

Jeg hører historiene igjen og igjen, ser det samme skje i praksis. I bygda samles jentene til tapaskveld mens mennene ser fotball. I sosiale lag, bursdagsfeiringer og de få basarene som er igjen, har damene en tendens til å hope seg opp ved det ene bordet, menn ved det andre.

Satte de seg ikke slik i utgangspunktet skjer rokeringen etter hvert. Jeg blir gal av det, og det gjelder ikke bare meg.

Ei venninne fortalte at hun bevisst forsøker å sette seg midt på bordet slik at hun får tilgang til både «damepraten» på den ene siden og «mannepraten» på den andre. Det ender som regel med at hun blir sittende og snakke med karene. De samtalene gir henne ofte mest.

Ei anna, som forresten dro like fort fra bygda som hun kom, syntes det var vanskelig å bli mistenkeliggjort når hun ville finne på noe sammen med bygdas menn. Særlig vanskelig var det om mennene hadde dame fra før. Som undertegnede, hadde dama interesser færre kvinner har, som jakt. Som enslig tilflytter til bygda, uten barn, som i stor grad gir inngang til og berammer mye av det sosiale livet, hvilke muligheter har du for nye vennskap?

Vi liker å tenke at i små samfunn har vi mangfold i praksis. At siden det er få mennesker i omløp, færre å velge blant, nær tvinges vi sammen på tvers av kultur, klasse, hudfarge og generasjon. Vi kan ikke, som i større samfunn velge bort folk som er ulike oss, søke sammen i behagelige gettoer. Jeg har selv bidratt til denne fortellingen, og langt på vei mener jeg det også. Mangfold er en styrke ved små samfunn.

Men på den andre siden er bygda ekstremt sosialt trang. Når muligheten til å henge med 50 prosent av befolkningen oppleves mindre fordi det er mindre akseptert å være venner på tvers av kjønn, da er det ganske få igjen å velge blant. Hva taper vi på et sånt sosialt mønster?

Annonse

Av og til er det fint å finne sin getto også på bygda. Felles bosted er ingen garanti for likhet. Det gjør godt å snakke samme språk, være i aktivitet, le sammen med folk som liker det samme. Egenskaper, interesser, ønsker, drømmer og preferanser har ikke kjønn.

På den andre siden gjelder mangfoldsargumentet. Vi trenger å bryne oss, i gjøremål og tankemønstre på tvers av biologisk kjønn. Menn og kvinner i ulik alder trenger å være hverandres slipesteiner, bruke tid sammen for å bli rundere i kantene, for økt forståelse og respekt.

Når møtene på tvers av kjønn er blitt færre, har det flere årsaker.

I samfunn med store mannsdominerte arbeidsplasser, som det finnes mange av på bygda, har «mannehurven» gode vekstvilkår. (Begrep av Agnes Bolsø, sitert av Bjørn Egil Flø). Mannehurven viser til en maskulin, litt primitiv være-, talemåte og humor som vokser frem i mannsdominerte miljø. Væremåten er destruktiv fordi den er lite attraktiv for folk utenfra.

Når mannehurven har bedre vilkår enn på lenge, henger det sammen med at arbeidsmarkedet i stor grad er forblitt kjønnsdelt samtidig som de store fellesarenaene på bygda er færre. Onner samler ikke folk på tvers av kjønn og generasjoner som tidligere, grendehusene er mørklagte og den kjønnsdelte fotballen er kanskje siste fritidsaktivitet.

Media og fortellinger i storsamfunnet bidrar også til kjønnsdelte mønstre. Like før jul delte norske medier en studie fra Harvard (vel å merke fra 2010), under overskrifter som «det er sunt å reise på jentetur». Studien sa faktisk ikke det. Den viste at det er helsefremmende å bruke tid sammen med gode venner, noe dameblader kjapt gjorde til en klikkvennlig «Derfor er jentetur er bra for deg!».

Jeg er sikker på at flere kan finne gode venner, at samtaler i mannehurven åpnes, at folkehelsa blir bedre, om vi som bor på små steder i større grad legger til rette for og aksepterer vennskap på tvers av kjønn, setter seg ved andre enden av bordet.

Som innbygger i et av verdens mest likestilte land kan det virke pirkete å bry seg med dette. Men like mye som en kamp for sunne og dynamiske manns- og kvinneroller, er dette en kamp for gode samfunn å bo i.

Vi kan gjerne, må veldig gjerne aksjonere for kvinner og jenters muligheter i Afghanistan og andre steder i verden(!), men vi kan huske å se oss selv i speilet samtidig. Kjønnsdelte vaner og strukturer begynner alltid et sted, et sted veldig nære deg.