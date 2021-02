Den siste melkespruten står i grava. Olav gjør store øyne, skvetter til, før han ser på bestemor og ler. Hun slipper den varme spenen, tørker tårer i smug, forklarer 2-åringen at det er melk som kommer ut av kua. Kom ut av kua. Nå er det slutt.

Olavs bestemor, min mamma, var like lita da hun først ble med sin familie i fjøset.

– Store kuøyne, høye lyder fra enorme dyr, varm pels, sterk lukt. Fore kalver, koste, skrape, strø sagflis, bære silo, melke.

Fra hun var 12 år kunne mamma stelle fjøset alene. Melke bestefarens tre kyr, slå gress med ljå. Senere ble det foreldrenes fjøs, landbruksskole, egne fjøs. Kyr har kommet, kyr har gått. Noen glemmer hun aldri.

Men nå er det slutt. De siste melkekyrne ble sendt eller solgt i januar. Vemodet henger i lufta, og jeg spør hvordan det føles.

– Det er klart det er en sorg. Men det er godt å vite at noen av de siste kyrne lever videre på andre gårder. At de fremdeles leverer melk, at andre har nytte av dem.

Et snart 60 år langt liv med melkekyr er gått over i en ny fase. Mamma er blitt tørrlagt. Som på utallige bruk i landet, har nedtrappingen skjedd gradvis. Det startet med noen få kjøttfe i tillegg til melkekyrne, med årene ble det flere slike, færre melkekyr. Fra i år blir hele melkekvoten leid ut. Melk som skulle vært produsert på gården i Steigen, renner ut av fremmede kyr, på fremmede gårder i Lofoten og Sandnessjøen.

Mamma kjente kyrne sine godt. Det var litt av grunnen til melkegrav heller enn melkerobot. Hun ville ta på dem, være nær. Noen kyr kom hun likevel aldri riktig innpå. De var anonyme, bød ikke på seg selv, vandret rundt som en pelskledd masse, tygde drøv, leverte melka si og for. Ble nok et tall i de stadig mer krevende rapportene, uendelige statistikkene. Men enkelte kyr ser hun enda for seg. Bolla, Rødlin, Svartros, Hera. Ansiktene, bevegelsene, minner fra ei kalving, en akuttsituasjon.

Å drive med melkekyr krever kunnskap, håndlag og enorm tilstedeværelse. Når mamma åpner døra til fjøset vandrer blikket over flokken. Hvordan står det til? Er dyra friske, står noen i brunst? Mamma har et godt blikk, merker sånt med det samme. Og de merker henne. For dyrene i fjøset er åpning av den døra lovnad om noe godt. Om mat, om hjelp dersom noe er galt. For melkekyrne betød det noe ekstra; lettelse av sprengfulle jur. Det ble vennskap av sånt.

– Jeg har brukt kyrne som terapi også, sier mamma. Når noe har vært trasig, har jeg snakket med dem. Mannen hennes, bonden Jann, stemmer i:

– Ja, dyrene er greie å snakke med, de er jo alltid enige…

For Jann har det å levere melkekyrne vært litt enklere. Tilstedeværelsen har hatt sin pris. Det å alltid måtte være der; morgen og kveld, helst mer, har tatt mye av annet liv. Fjellturer som aldri ble gått. Idrett. Det har ikke vært tid eller krefter til overs. Da dyrebilen hentet de siste melkekyrne, fikk de frihet i retur.

Men fortsatt gjør det vondt. Mamma synes ikke det har vært det samme å åpne fjøsdøra de siste ukene. Kan aldri bli det samme. Om de siste årene har vært preget av mer stress og følelse av last omkring gårdsdrifta, rant det alltid av ved melkegraven. Måtte det. Kyrne krevde ro i situasjonen, melkinga tok den tida det tok. Terapi.

Nå forsøker mamma å nærme seg de litt mer fremmede kjøttfeene i fjøset. Kanskje blir det bedre om kjøttfeene også får kjente fjes, navn? Kanskje blir det bedre når melkeanlegget, monumentet over spilt melking, blir solgt?

Tvilsomt, tenker jeg. Med mindre som binder, et fjøsstell som kan gjøres raskere, inn og ut, tror jeg mammas fokus langsomt tørkes helt ut. Og slik bør det kanskje være? Andre skal snart koste det forbrettet. Da er det tross alt godt å høre mamma snakke varmt om tida hun har hatt med melkekyr. At hun takket hver og en av dem da de forlot gården. Det gjør jeg også, fra sidelinja. For melkesøte barndomsminner, for gommemelk fra tanken. Takk til mamma for at hun tok med mine unger, alle barnebarn i melkinga.

Olav rakk ikke å lære håndmelkekunsten av bestemor. Han - ingen av oss - rakk henne til knærne i fjøset. Men i barndommens hukommelseskammer bevares kanskje et vagt minne om nære, store kuøyne, lukten av pels, bildet av ei bestemorhand på juret, en hvit stråle, smaken av melk.