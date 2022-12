Eg reknar meg som temmeleg lovlydig, men to gonger har eg blitt arrestert. Begge var for å sitja lenka fast på ein anleggsmaskin, for å hindra dumpinga av gruveslam i Førdefjorden. Begge gongane var det etter å ha jobba mot gruveprosjektet på lovleg vis i årevis, gjennom markeringar, møte med politikarar, høyringssvar, lesarbrev og så vidare.

At eg til slutt blei med å hindra gruvearbeid med min eigen kropp var ikkje noko eg tok lett på, men eg følte det var det einaste rette å gjera når fiskarar og forskarar ikkje blei lytta til og styresmaktene lèt øydelegginga av ein rik og rein fjord få halda fram.

Les også: Aktivisme som ødelegger

Då eg blei bore vekk av politiet, plassert i politibil og køyrt til politistasjonen var eg ikkje høg i hatten. Eg kjente meg liten og makteslaus. Det hjalp at me var fleire som deltok på aksjonen, og at den fekk mykje merksemd.

Men at det måtte gå så langt som at eg, og ein haug med folk eg kjenner og som eg og reknar som elles lovlydige personar, skulle bli arresterte, hadde eg verkeleg håpa på ikkje var nødvendig. Då det blei det, er eg glad for at me klarte å løfta saka me jobba for og at me hadde klart å halda oss til prinsippa for sivil ulydnad, slik miljørørsla i Noreg har praktisert dei sidan ein aksjonerte mot utbygging av Mardølafossen på 70-talet.

"Skal sivil ulydnad fungera, og ha legitimitet, bør den vera målretta mot dei som utfører miljøøydelegging og ikkje involvera hærverk." Legitimitet

Kva som er ein sivilt ulydig aksjon finst det fleire svar på, men i tradisjonen eg blei lært opp i skal det vera ein ikkje-valdeleg aksjon kor du er open om det du gjer, du har ei moralsk overtyding om at det du gjer er rett, og du skal ha prøvd å få gjennomslag på andre måtar først.

Du skal ikkje gjera hærverk mot det du prøver å stansa, men passivt visa motstand, til dømes ved å sitja fastlenka på gravemaskina slik at den ikkje kan brukast. For det er ikkje verkemiddelet du vil ha fokus på, det vesentlege er saka og at det ikkje er for seint å stansa naturøydelegginga.

Det er denne lærdommen som stadig nye miljøaktivistar får opplæring i når Natur og Ungdom har kurs om aksjonar, og same prinsipp som organisasjonar som Bellona eller Greenpeace bruker når dei aksjonerer.

Annonse

Ein person som spelte ei viktig rolle i vidareføringa av slik lærdom var Per Flatberg. Det er rart å skriva «var». Per gjekk bort 11. november, 85 år gammal, og av alle minneorda folk har skrive om han er det tydeleg kor mykje han betydde for mange, og for naturvernet i Noreg.

Les også: Når klimaaktivistene får skylda

Han var generalsekretær i Naturvernforbundet på 70-talet, og sentral i Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget, som mønstra den største urfolks- og miljøaksjonen i norsk historie. Heilt fram til den siste tida var han framleis engasjert i Naturvernforbundet. «Eg håper eg er så aktiv og sprek når eg er åtti!» kunne me seie, etter å ha møtt på han på kontoret deira. Norsk natur, og særleg vassdraga, hadde vore langt fattigare viss det ikkje var for alle barrikadane han har stått på.

På Natur og Ungdoms hovudkontor henger ei lenke Per hadde frå Alta-aksjonen, som ein skytsengel over nye generasjonar av miljøaktivistar travelt opptatt med neste store miljøsak. Lenka til Per er tjukk. Det har alltid sett ut som det må betydeleg makt til for å knekka den. Men Pers mantra var ikkje at du må ha ei tjukk lenke, men ein plan for kva som skjer når den er kappa. Kva gjer du då for å vinna fram?

Ein aksjon er berre ein del av ei større verktøykasse, og verdilaus om ein ikkje får fram argument og fakta som kan overtyda andre om at du har rett og dei som har tillate naturinngrepet har feil.

Ein risiko med sivilt ulydige aksjonar er å bli avfeia som pøblar, fordi ein hindrar noko styresmaktene har gitt lov til. Eg ser på sivil ulydnad som ein viktig tryggleiksventil i demokratiet, når det etablerte systemet ikkje klarer å sikra naturen, men veit godt at ikkje alle er samde i det. Derfor har aksjonsform mykje å seia for korleis du som avsendar blir oppfatta, og om du klarer å få fokus på, og sympati for, saka di. Det må vera samanheng mellom mål og middel.

Skulle aksjonen til dømes involvera hærverk på anleggsmaskiner skader det saka, i tillegg til å vera gale i seg sjølve. I tillegg er det viktig at aksjonen rettar seg mot dei ansvarlege. Adressaten for aksjonane ved Førdefjorden var selskapet Nordic Mining og politikarane som har tillate gruvedumping, ikkje anleggsarbeidarar, politi eller folk generelt.

Les også: En støtte til lenkegjengen

Den siste tida har det vore debatt om aksjonsformene til miljøaktivistar, etter aksjonar mot kunst på Munch-museet og skulpturar i Vigelandsparken. Eg trur ikkje slikt fører fram, men heller skader saka. Skal sivil ulydnad fungera, og ha legitimitet, bør den vera målretta mot dei som utfører miljøøydelegging og ikkje involvera hærverk.

Då unngår ein òg unødvendig støy om aksjonsform, som tar fokuset vekk frå det som faktisk er viktig.