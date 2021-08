Husker du Debatten på NRK fortalte bondeopprørerne fortalte om beinhardt arbeid, høy gjeld og lav lønn. Og en annen Debatten i samme tv-kanal, der representanter for dagligvarekjedene forsvarte sine lave priser og skyhøye lønninger.

Ifølge Finansavisen har to Coop-sjefer, Geir Inge Stokke og Torbjørn Skei, tjent svimlende 125 millioner kroner på seks år.

Seks menn og én kvinne tok ifjor ut godtgjørelser på 60 millioner kroner i lønn og pensjon fra Coop, skriver Finansavisen. De sju er toppsjefen i Coop Norge-sjef Geir Inge Stokke, sjefen i Coop Midt-Norge Torbjørn Skei, Coop Østs Tore Tjomsland, Coop Sørvests Tore Klovning, Coop Nords Yngve Haldorsen, Anne Berg Behring i Coop Vestfold Telemark og Coop Finnmarks Jan Ivar Alsén.

Selv mellomlederne i Coop, regiondirektørene, tjener mer enn statsminister Erna Solberg (H). Sjefen for hele Norge hadde i 2020 en godtgjørelse på 1,73 millioner kroner.

Det er sikkert mye jobb å være dagligvaresjef. Men er denne jobben virkelig så vanskelig og krevende at en dagligvaresjef fortjener fire ganger høyere lønn enn landets statsminister?

Regjeringen har offensive planer for Matnasjonen Norge. Her skal det skapes eksportsuksesser og restaurant- og reiselivsopplevelser av verdensklasse. Men strategien er dau som en sild uten livskraftige og dyktige produsenter i førsteleddet.

Vi har en klar forventning til en ny regjering: At den utformer og gjennomfører en ny politikk for hele verdikjeden for mat.

Penger må flyttes tilbake til start. Det må igjen bli satt pris på at noen faktisk produserer maten vår. Bønder og fiskere må få bedre betalt for arbeidsinnsatsen og varene sine.

Importvernet må styrkes og dagligvaremakta må tøyles.

Norge kan ikke vinne kappløpet til bunnen når det gjelder pris. Men norske matprodusenter forvalter andre verdier, som må verdsettes høyere. Samspillet mellom landbruk og bosetting, landbruk og næringsutvikling og landbruk og landskapsvern må vektlegges mer. Dessuten er norsk mat ren og trygg.

Finlands største avis, Helsingin Sanomat, skrev i forrige uke om "modellandet Norge", og henviste til vår rekordlave bruk av antibiotika i landbruket. Her i Nationen skriver vi om dette titt og ofte. Dyrehelse er folkehelse, og det er forunderlig at politikere og forbrukere ikke tillegger dette konkurransefortrinnet større verdi.

En ny matpolitikk må understøtte produksjonen av kortreist og bærekraftig mat, basert på norske ressurser. De to som inntar henholdsvis Landbruks- og matdepartementet og Næringsdepartementet til høsten må sette igang før de får tatt av seg frakken, for å låne ord fra tidligere Høyre-statsråd Per-Kristian Foss.