For mange offentlig ansatte opplever at de ikke får lov av arbeidsgiver å delta i samfunnsdebatten.

I 2018 undersøkte Opinion for Fagbladet hvordan det stod til med ytringsfriheten for offentlig ansatte. Svært mange – 68 prosent – svarte at de opplevde at de ikke fikk lov til å kritisere kommunen de jobbet for i media eller sosiale medier. 54 prosent oppgav at de ikke visste om de hadde lov til å bidra med fagkunnskapen sin i den offentlige debatten.

Debatten har blusset opp igjen, med utgangspunkt i en sak i Tromsø. Politioverbetjent Kenneth Helberg har fått refs fordi han har kritisert den politiske beslutningen i Tromsø kommune om å kutte i skolebudsjettet i byen. I et intervju med avisen iTromsø uttaler han at kuttene er "hinsides all fornuft, korttenkt og galskap".

Bakgrunnen for at Helberg uttaler seg, er at han er politikontakt for kommunen. Han mener at skolen er det viktigste stedet for å drive forebyggende arbeid blant barn og unge. Kutt i skolen gjør det vanskeligere å forebygge kriminalitet, mener han.

Annonse

I stedet for å støtte Helberg, har stasjonssjef Anita Hermandsen valgt å beklage uttalelsene overfor ordfører Gunnar Wilhelmsen. "Han har blandet personlige uttalelser med rollen som politi, noe vi tar tak i internt", skriver hun i et brev. Og Ap-ordføreren er fornøyd med beklagelsen.

Det burde han ikke vært. Ordføreren burde heller vært glad for at fagpersoner som Helberg bryr seg såpass mye om de han jobber med – barn og unge – at han advarer om hva konsekvensene av politiske vedtak kan bli. Helberg burde bli lyttet til, ikke offentlig irettesatt.

Advokat Jon Wessel-Aas har tidligere uttalt til Fagbladet at "Det handler om kollektivets rett til å få informasjon fra dem som faktisk kan noe om fagfeltet, og som vet hvor skoen trykker. For demokratiet er dette kanskje den viktigste begrunnelsen for at offentlig ansatte må ha vid ytringsfrihet."

Å nekte offentlige ansatte å uttale seg er en utvikling vi ikke har sansen for. De får lønn over offentlige budsjetter og innehar kompetanse og kunnskap om viktige samfunnsområder. Det burde ikke være vanskelig for offentlige instanser å utvikle kjøreregler for hvor grensen går for hva en ansatt kan uttale seg om.

Vi trenger flere, ikke færre, offentlige ansatte, som bruker fagkunnskapen sin til å delta i en opplyst debatt om hva skal samfunn vi ønsker oss. Sensur av offentlige ansatte hører hjemme i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med.