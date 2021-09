Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

"Dei stod fram like samde som dei tre musketerane".

Småbrukarlagets fylkesleder Sondre Aasan snakker om Geir Pollestad (Sp), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Nils Kristen Sandtrøen (Ap). De tre partienes landbrukspolitiske talspersoner deltok i debatt på Kråkeroe i Telemark nylig, i regi av Småbrukarlaget.

Ifølge Aasan er de tre partiene enig om å lage en forpliktende plan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper.

Senere har Ap, fagbevegelsen og Småbrukarlaget stått fram med "krav til en ny regjering": En reell opptrappingsplan for norsk jordbruk, med like inntektsmuligheter som andre grupper, bedre sosiale ordninger, økt sjølforsyning gjennom bruk av ressurser over hele landet og stans i nedgangen i aktive gårdsbruk.

Les også: Småbrukarlaget og Ap med landbrukskrav til ny regjering

Grunnen til at småbrukerne er så vidt positive til Ap nå kan være løftene om noen titall millioner til flere setre, ønsket om flere bønder i hele landet, og at alle brukstyper og produksjoner, over hele landet, får del i inntektsøkningene.

Siden Ap ligger an til å bli største parti i en eventuell ny regjering, kunne man tro at det meste nå er løst og ordnet for norsk landbruk.

Annonse

Slik er det likevel ikke. Verken sjølforsyning, økt bondeinntekt eller distriktsprofil er nye mål. Det er ikke gjennomført en valgkamp de siste tiår der disse vyene ikke har stått øverst i rødgrønne valgbrosjyrer. I 2005 og 2009 vant disse valget.

Ikke desto mindre har sjølforsyning og antallet gårdsbruk gått jevnt og trutt ned i tiår. Kyrne og aktiviteten flyttes til sentrale strøk og kornproduksjonen flyttes utenlands. Det finnes knapt en samfunnssektor der forskjellene på valgløfter og virkelighet er så grelt ulike.

Les også: SV stiller krav om tilleggsoppgjør for bøndene i regjeringsforhandlinger og varsler oppgjør med matkjedene

Et stadig mer presset norsk landbruk trenger ikke resirkulerte vyer, men en forpliktende og tidfestet opptrappingsplan.

"Et stadig mer presset norsk landbruk trenger ikke resirkulerte vyer, men en forpliktende og tidfestet opptrappingsplan."

Setertilskudd og andre småtiltak er lette å finansiere, men reell inntektsutjevning for norske matprodusenter vil kreve mange milliarder budsjettkroner, et kraftfullt tollvern og økte matpriser.

Å kombinere disse virkemidlene på best mulig måte, inkludert å begrense skadevirkningene, er krevende praktisk politikk. Det er derfor målet må være definert og tidfestet. Ellers vil det tape for kortsiktige hensyn og budsjettbalanse.

Så langt ut i valgkampen er det to rødgrønne partier (Sp og SV) som har forpliktet seg til en tidfestet inntektsutjevning for norske bønder, og ett parti (Ap) som ikke har det. Dette er nødvendig kunnskap for velgere som bryr seg om norsk landbruk.