Vond, verre, Venstre

For et lite parti i en mindretallsregjering kan det være langt mellom seirene, og mange grå kompromisser å bli holdt ansvarlig for, av opposisjon og velgere. Da er ansiktene som skal selge inn partiets politikk desto viktigere.

For Venstre bidro denne dynamikken til en perfekt storm. De andre driverne i utviklingen fram mot et turbulent landsmøte i midten av april er en svak leder, mange arveprinser og få verv.

Partileder Trine Skei Grande har fått partiet i regjering, mens velgerne har rømt. Denne uken målte Norstat Venstre til 2,7 prosent. Partiet måtte ha tatt til takke med to stortingsrepresentanter.

Slike målinger borger for knallhard kamp om listeplasser allerede til høsten. Guri Melby, Terje Breivik og Iselin Nybø har alle ambisjoner i parlament som i parti. Noen vil stå igjen på perrongen.

Slikt har Venstre levd med i regjering før. Verre er det at partilederens stilling begynner å krakelere.

– Trine har først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon, sier Skei Grandes nestleder Ola Elvestuen til TV 2, om manøveren der han ble skjøvet ut av regjeringen.

Den nylig vrakede statsråd Elvestuen sier offentlig at rokeringen i regjering, der motstanderne Abid Raja og Sveinung Rotevatn fikk hver sin statsrådspost mens Skei Grandes støttespiller Elvestuen måtte ut, skyldes hensynet til partilederens standing og ikke behovet for ro i partiet.

Å gi både Raja og Rotevatn opprykk betyr også at ingen av dem blir kronet som kronprins. Grepet kan dermed anses å styrke Trine Skei Grandes fortsatte lederskap.

Budskapet er til å forstå. Men det kommer fra en nestleder mot en partileder. Selv i Venstre er det nær uhørt.

Utspillet bygger opp under den historien NRK fortalte denne uka: Ifølge kanalens kilder skal lederen i Venstres valgkomité, ansikt til ansikt med Trine Skei Grande, formidlet at komiteen mest sannsynlig ikke ville innstille på gjenvalg for henne som partileder.

Skei Grande skal også nå ha gjort det klart at hun mener å være den rette til å ta Venstre gjennom stortingsvalget om 18 måneder. Selv om partiet så tretallet i fjorårets kommunevalg.

Juristen Rotevatn har støtte hos venstrekvinnene og Unge Venstre, mens den omreisende Raja står sterkt i distriktene. Problemet er at Venstres velgerpotensial neppe er stort nok til at en leder med støtte i deler av velgermassen vil klare å sanke nok til å ta partiet over sperregrensen.

Den debattsterke, men også slitesterkt blide Skei Grande har partileder-kvaliteter som fremstår som bredere enn hva Raja og Rotevatn klarer å fremvise i møte med velgere og partiorganisasjon.

Selv om valgkomiteen går inn for å gi Skei Grande fornyet tillit i to nye år, med utfordrene Raja og Rotevatn som sine nestledere, er det likevel ingen tvil om at partilederen er svekket etter en nominasjonsprosess der hun har fått mye kritikk.