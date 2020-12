Dagens Storting består av to store partier (H og Ap), et halvstort Frp - og flere små.

Dagens meningsmåling i Nationen og Klassekampen bekrefter det bildet av det kommende Stortinget som andre målinger har antydet: H, Ap og Sp er jevnstore, mens Frp stadig er halvstort.

Sp-velgere er fortsatt konservative, iallfall i stemmegivningen. 88 prosent av dem som stemte Sp sist, sier de vil stemme Sp igjen. Lojaliteten er i særklasse bedre enn hva Krf (34 prosent) og Venstre (30 prosent) nyter.

Ap og Sp vil få totalt 78 seter på Stortinget dersom dagens meningsmåling slår til. De to er, for alle praktiske formål, de eneste partiene som sannsynligvis havner i regjering dersom Erna Solbergs flertall forsvinner. Og det ligger det an til: Regjeringspartiene og Frp mangler 20 seter på flertall i vår måling.

Målingen åpner for at Jonas Gahr Støre har tre enkeltpartier å spille på etter valget: Han kan sikre flertall enten hos SV, hos MDG, eller hos Rødt. Støtte fra ett av dem er alt som trengs.

For Trygve Slagsvold Vedum og Sp er det beklagelig at KrF og Venstre er under sperregrensen. De vil dermed ikke kunne gi en Ap/Sp-regjering flertall i enkeltsaker.

Partibarometeret er altså dårlig nytt for sentrumsorienterte velgere som håper på en rødgrønn regjering med to partier, som kan ha handlingsrom i to retninger etter valget neste år.

Annonse

Derimot øker sjansen for at Vedum kan akseptere å ta SV inn i det som da blir en flertallsregjering.

En regjeringsplattform med SV vil definere rammene for den "SV-staten" som Sp-ere er skeptisk til. Det kan bli langt mer risikabelt for Vedum å måtte stå ansvarlig for allehånde politikk diktert av MDG og Rødt fra sak til sak.

Uansett om KrF og Venstre klarer sperregrensen må Vedum belage seg på tøffere tider framover.

Ap er fortsatt større enn Sp i vår nye måling. Men Ap og Sp vil få like mange stortingsrepresentanter. Og regjeringer henter sitt grunnlag i Stortinget.

Stadig flere ser Vedum som en statsminister. Det skaper langt tøffere krav enn hva han så langt har opplevd. Forsøket på å le vekk vanskelige spørsmål om grensehandel og avgifter fra TV2 viser at Vedum har en vei å gå.

"Forsøket på å le vekk vanskelige spørsmål om grensehandel og avgifter fra TV2 viser at Vedum har en vei å gå."

Sp kan trolig unnlate å besvare spørsmålet om de vil ha statsministeren helt fram til valget. Men Vedum må vise at han har format til å bli det, at han tror på det sjøl. Ser han en regjeringssjef i speilet?

Velgerne kan leve med at Vedum er uklar om posisjoner, men ikke at Vedum er uklar om Vedum.