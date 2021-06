Viser vei utenom matjorda

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I fjor ble det bygd ned et areal på 700 mål dyrka mark mer enn taket på 4000 mål. Det var 900 dekar mer enn året før. Dette er ikke en farbar vei. Klima, selvforsyning og matberedskap tilsier at matjorda må vernes og brukes.

Stortinget skjerper jordvernmålet og setter grensa for maksimal nedbygging av dyrka mark fra 4000 til 3000 mål i året.

De siste månedene har Nationen drevet omfattende kartlegging av hvordan målet håndheves i praksis. Funnene viser store hull i registreringen. Ulike statistikker opererer med ulike tall på hva som er matjord i drift, hva som er oppdyrket, hva som er inneklemte grøntarealer og potensiell dyrkbar mark.

Når det mangler en fullverdig, nasjonal oversikt over nedbygging av jord vil den stortingsvedtatte grensen i praksis kun være veiledende. Det blir en "nedbyggingskvote" mer enn et maksimaltall.

Samtidig er det opp til hver enkelt kommune rundt i landet å gi tillatelser til lokale byggeprosjekter, til næringsutvikling eller boligområder. Det hviler derfor et stort ansvar på kommunestyrene i å ta bærekraftige valg for framtida.

Mange står i spagaten mellom å være en positiv kommune som sier ja til vekst og arbeidsplasser, ønsket om boligbygging og potensiell tilflytting – samtidig som de vet de bør si nei til å oppgi matjord og mulig dyrkbar mark.

Hete debatter er velkjent, om fortetting og grenser for antall etasjer når det skal bygges i høyden. Men alternativet er gjerne å komme i konflikt med mulig dyrkbar mark når bebyggelse og næringsparker i stedet spres bredt utover.

Desto mer positivt er det at et går an å tenke annerledes. I Tønsberg valgte en boligutbygger nylig å bygge leiligheter på en gammel industritomt for Kaldnes Mekaniske Verksted i stedet for på matjord. Slitte murbygg skal forvandles til toppmoderne leiligheter.

For å oppnå endring, må noen gå foran. Utbyggeren Kaldnes AS fikk jordvernprisen for 2021 fra organisasjonen Jordvern Vestfold for sitt prosjekt. Det kan bidra til å skjerpe bransjen – og forhåpentligvis også kommunene.

Det er helt nødvendig, som Hans Huseby i Jordvern Vestfold påpeker, å løfte jordverndebatten vekk fra bonden og over på samfunnet. Jordvern er en samfunnssak, der andre aktører enn bøndene er sentrale aktører og premissleverandører.

Lokaldemokratiet må sette standarder for hva som er godkjent og godtatt som bærekraftig, gjennom arealpolitikken og planverket i kommunen. De må sette kommunens nedbyggingstakt opp mot det nasjonale jordvernmålet, vite hvilke hensyn som skal veie tyngst i utbyggingssaker, og ikke satse på at verken nabokommunen eller Stortinget tar helhetlig ansvar.