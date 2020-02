Viruset kommer, ikke få panikk

I slutten av desember oppdaget helsemyndighetene i Wuhan i Kina et nytt koronavirus som har forårsaket utbrudd av den sykdommen som nå har fått navnet covid-19. Siden har viruset spredd seg til om lag 30 land. Onsdag ble det kjent at en kvinne i Tromsø har testet positivt på viruset, uten at hun er syk.

Videre er flere personer og husstander satt i karantene, etter mistanke om at de kan være smittet av koronavirus. Dette er personer som har vært på reise i områder med påvist smitte.

Det var aldri spørsmål om viruset skulle komme til Norge, men når. Smitten spres som ved vanlig forkjølelse og influensa, ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.

Mediene dekker utbruddet nærmest fra pasient til pasient. Det kan nok bidra til å skape usikkerhet og frykt, likevel skal vi ikke forbauses av at det er stor interesse knyttet til et nytt virus. Verdens helseorganisasjon (WHO) betegner tross alt situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

Vi skal bare passe oss for å overdrive farene ved utbruddet. Over 80 prosent av dem som har blitt syke har fått milde symptomer. På samme måte som vanlig sesonginfluensa er risikoen størst blant eldre og personer med andre underliggende sykdommer.

En kinesisk studie viser at dødsraten i Kina er på 2,3 prosent. Det er høyere enn for sesonginfluensa, men fortsatt ikke dramatisk høy. Utbruddsgruppa ved Folkehelseinstituttet tar forbehold om at det fortsatt er mye som ikke er kjent med det nye viruset, men anslår dødsrisikoen for smittede for å være under 1 prosent.

Når viruset har kommet til Norge, arbeider helsemyndighetene langs to akser. Det ene er å begrense smitteomfanget, blant annet ved å sette smittede i karantene – enten hjemme i egen bolig eller i isolat ved sykehus. Den andre søylen er å behandle de syke med tanke på å redusere dødeligheten.

Helsetjenesten forbereder seg på å håndtere mange pasienter, inkludert de som utvikler alvorlig sykdom. Risikoen kan ikke elimineres, men den kan reduseres, konkluderer Folkehelseinstituttet.

Smittespredningen kan dempes ved fornuftige forholdsregler. Personer som er syke bør tilstrebe å hoste eller nyse i et papirtørkle eller i albuekroken. God håndhygiene er, både for friske og syke, effektivt for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, særlig når du har vært ute blant folk. Håndinfeksjonsmidler er et godt alternativ der håndvask ikke er mulig.

God hygiene ved kontakt og tilberedning av mat er også viktig. Foreløpig finnes det ingen vaksine mot sykdommen.

Munnbind blir ikke anbefalt for andre enn helsepersonell. Feil bruk av munnbind kan føre til økt smitterisiko, og ikke lavere.

Kort sagt, viruset kommer, ikke få panikk.