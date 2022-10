Vinn-vinn at flere deler på hytta

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ifølge SSB er det over 445.000 hytter og fritidsboliger i Norge. Mye av hyttebyggingen er åpenbart positiv for det lokale næringslivet. Det skaper aktivitet og inntekter hos både entreprenører, byggevarehandel, skisentre og dagligvare.

Hyttefolk legger igjen etterlengtede penger i sin sekundærkommune, til glede for lokalsamfunnet.

Samtidig har utbyggingstakten flere negative konsekvenser og utfordringer. Nedbyggingen av natur er åpenbar. Lysforurensning og brøytet bilvei helt fram forandrer villmark til boligfelt og småbyer.

Mellom hytteeiere og beitebrukere øker konfliktnivået. For kommunen er det dessuten en utfordring å måtte tilpasse tjenestetilbudet, legevakt for eksempel, til å håndtere en stor og uforutsigbar mengde deltidsinnbyggere.

«Tiden er overmoden for en felles revisjon av hvordan norsk natur forvaltes som tomt for fritidsboliger med tilhørende infrastruktur og servicefunksjoner», skriver arkitekt Gaute Brochmann i Morgenbladet.

Han mener vi kan ane konturene av et metningspunkt og at neste generasjon hyttefolk vil bli tvunget til moderasjon. Under tittelen «Fra stølsgrend til deltidsbygd og hytteby» diskuterer politikere, utbyggere, grunneiere, naturforvaltere og arkitekter nettopp hvordan det må planlegges og bygges annerledes på Bylivkonferansen på Beitostølen mandag.

Det er også Miljøpartiet de Grønnes (MDG) bakgrunn for å foreslå skattefritak til hytteeiere for de første 50.000 kronene – i stedet for dagens 10.000 – de tjener hvis de leier ut hytta når de selv ikke bruker den.

For noen vil ikke MDGs økonomiske gulrot være nok, men mer deling, mindre eie er en trend, særlig blant dem under 35 år.

I snitt ble norske hytter brukt rundt 50 dager i året før pandemien, viser tall fra Prognosesenteret, og omkring ti dager mer under pandemiårene. Likevel står hyttene mest tomme.

Selv med ovale helger og raske motorveier rekker de færreste å bruke hytta så mye som de ønsker. Det åpner for deling og utleie, som etter alt å dømme er vinn-vinn. For ikke å si vinn-vinn-vinn-vinn.

Utleier kan – ikke minst med MDGs forslag – tjene gode penger på å dele fritidsboligen med andre. Familier som ikke selv eier hytte, kan få tilgang på fjell, kyst og naturopplevelser uten selv å måtte investere eller ta ansvar for vedlikeholdskostnader.

I tillegg kommer to andre vinnere: Naturen og lokalsamfunnet. Med større grad av deling på de hyttene som allerede eksisterer, blir det mindre behov for ytterligere utbygging av fjell og uberørte områder.

Og med flere overnattingsdøgn, mer folk "i omløp", økt bruk av hyttene, vil næringsdrivende i hyttekommuner ha mer stabil etterspørsel etter både snøbrøyting, dagligvarer og andre tjenester.