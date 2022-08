Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I fjor ble det skutt 52.840 hjort her i landet. Det er 43,7 prosent flere enn for ti år siden. Lite tyder på at utviklingen vil stoppe opp.

I Bremanger teller folk over 50 hjort på innmarka om våren. Kommunen oppfordrer folk til å gå ut og skremme hjorten vekk fra sentrum, med vekslende hell.

I Bergen opplever sauebonde Bodhild Fjelltveit 30 til 40 prosent avlingstap i år. Hjorten trekker inn på innmarka for å beite, og tramper jorda til gjørme.

– Det har eskalert enormt i mine ti år som bonde. Vi må kjøpe fôr eller redusere dyretallet i fjøset, sier Fjelltveit, som også er nestleder i Norges Bondelag.

Viltforvalter Caroline Christie i Bergen sier til NRK at tette bestander er skadelig også for hjorten selv. Økt konkurranse om mat og områder gir lettere og mindre bestandsdyktige dyr.

– Resultatet av eksplosjonsveksten er blant annet tynne dyr og store verditap for bønder, seier Atle Mysterud, professor i biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

En dobling av uttaket, slik sentrale myndigheter tar til orde for, har dessverre vist seg å være vanskelig å få til.

En konservativ grunneierstand beskrives som en delforklaring på problemet. Mange steder er det status å ha mye hjort. De færreste grunneiere driver i dag med husdyr, og de har få insentiver til å begrense hjorteviltbestandene av hensyn til fôrproduksjon.

– Det er utfordrende å få mange til å være enig i at det er rett å redusere bestandene så mye, sier seniorrådgiver Kari Bjørnerås i Miljødirektoratet.

Utsagnet beskriver dilemmaet som oppstår når den desentrale hjorteviltforvaltningen ikke fungerer. Jaktrettshaverne, altså grunneierne, er en viktig del av forvaltningen av viltressursen. De kan også opptre som bremseklosser.

En rekke kommuner har åpnet for fri skyting av hjortekalv. Det gjenstår å se om jaktrettshaverne lar jegerne følge opp. Og kritiske røster på Vestlandet peker på at det også må skytes flere reproduserende hunndyr.

Grunneierne forvalter viltressursen sin, men det skjer ikke i et vakuum. Dersom jaktrettshaverne hindrer en helt nødvendig reduksjon av skadelig store hjorteviltbestander, må de finne seg i at myndighetene griper inn.