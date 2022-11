Vil kutte mer, men ikke i olje

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det henger noen mørke skyer over FNs klimatoppmøte COP27 når det åpner i Sharm el-Sheikh i Egypt søndag. Klimaendringene – flom, tørke og mer ekstremvær – rammer de fattigste landene hardest, de som slipper ut minst CO2. Også andre konflikter forsterkes.

Det er bekymringsfullt om tillitsgapet får grobunn til å øke mellom de store, rike, utslippstunge landene i nord og vest og de landene som opplever mest tap og skade.

Forskerne anslår at planene om utslippskutt som verdens land har lagt på bordet, vil begrense den globale oppvarmingen til 2,6 grader. Det er alarmerende langt unna ambisjonen fra Parisavtalen om 1,5 grader.

Enda verre ser bildet ut når klimapolitikken som faktisk føres ser ut til å styre mot hele 2,8 graders oppvarming innen dette århundret er over.

FNs generalsekretær António Guterres er oppsiktsvekkende tydelig når han maner verdenslederne til å skjerpe politikken: – Vi har ikke råd til flere falske løfter eller grønnvasking, sier han. Vi er på vei mot en global katastrofe.

Annonse

Det påligger altså enhver nasjon, selskap eller produsent å slutte med misvisende omtale av seg selv som mer miljøvennlig og ansvarlig enn de i realiteten er. En massiv, strukturell omlegging fra fossil til grønn energi og industri, fra lineær til sirkulær økonomi må til.

Man kunne se for seg at en petroleumsnasjon som Norge da ville gå foran med tydelige signaler – for eksempel om å legge helt bort alle planer om utbygging av Wisting-feltet 30 mil nord for Finnmarkskysten, som er ment å være i drift fra 2028.

Ungdomspartiene AUF, Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Unge Venstre og Kristelig Folkepartis Ungdom har gått hardt imot Wisting, sammen med flere miljøorganisasjoner – og regjeringens budsjettpartner SV.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviste imidlertid dette som et lite relevant tema for klimatoppmøtet. Han holdt pressekonferanse om Norges bidrag til COP27 torsdag, sammen med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

De framhevet at «Norge har muskler til å bidra til betydelig klimainnsats internasjonalt» og at «å låse seg fast i fortiden lønner seg ikke lenger». Signaler om nedtrapping av norsk oljeproduksjon kommer likevel ikke. Til det er norsk olje og gass for viktig for Europa, som Støre formulerer det.

Norge drar i stedet til Egypt med forpliktelsen om å kutte 55 prosent CO2-utslipp innen 2030 – en skjerping av den hjemlige ambisjonen om 50–55 prosentskutt. Norge er da på linje med resten av Europa og Island. Det er bra. Men det skulle bare mangle.

Klimaminister Eide sier til VG at «Vi har hatt mange mål før, vi har gjort litt her og der, men når går vi systematisk inn i hele økonomien». Akkurat hva og hvor det skal kuttes, og hvordan det reelt vil påvirke det norske samfunnet, er likevel vanskelig å få svar på.