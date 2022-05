Viktigere å drøfte EØS

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Denne uka var utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Stortinget for å redegjøre om EØS. Huitfeldt talte så Venstre-leder og ivrig tilhenger av norsk EU-medlemskap, Guri Melby, ble heftig begeistret.

Venstre-lederen uttalte til Klassekampen at hun kunne ha holdt Huitfeldts redegjørelse selv. Utenriksministerens innlegg var et argument for å utrede norsk EU-medlemskap, hevdet Melby.

Guri Melby mener utenriksministeren snakker akkurat som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo. Han tar til orde for en ny EU-debatt med sikte på medlemskap nå, og han har full backing og støtte fra VG på lederplass.

Også andre politikere fra Høyre, Venstre og ikke minst MDG, og enkelte fra Ap, tar nå til orde for en ny EU-debatt i Norge. De viser til krigen i Ukraina. Til for tross at det er kjent for de fleste at Norge er medlem i forsvarsalliansen Nato.

Når våre naboland Finland og Sverige ser ut til å være på vei inn i Nato, er det et eklatant tegn på forsvarsalliansens betydning. Både Finland og Sverige er som kjent allerede medlemmer av EU.

Statsministeren er altså uenig med Høyre, Venstre, MDG og Raymond Johansen i at Norge trenger en ny EU-debatt.

Et medlemskap i unionen er ikke viktig nå, slår Jonas Gahr Støre fast. "Vi har et Nato-medlemskap, det er den militære sikkerheten. Vi styrker forsvaret og samarbeidet. Norge er opptatt av et nært og godt samarbeid med Europa. Det har denne regjeringen, og det har vi vist gjennom disse ukene som krigen har vart", sier Støre.

Samtidig er det ingen hemmelighet at statsministeren er tilhenger av norsk EU-medlemskap. Men utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), som tidligere var EU-motstander, vil ikke tone flagg. "Det er helt uinteressant hva jeg mener om norsk EU-medlemskap. Jeg stiller meg bak regjeringsplattformen, og der bygger vi på EØS-avtalen", sier Huitfeldt til Klassekampen.

Så kan en jo spørre seg om hvorfor utenriksministeren ikke kan være like åpen om sitt primærstandpunkt til EU som både statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide, er.

Meningsmålingene viser uansett at EU-medlemskap "ikke akkurat er et folkekrav", som Sps parlamentariske leder Marit Arnstad, formulerte det. Det er flertall mot norsk EU-medlemskap.

Nå er det viktigere å avdekke og bruke handlingsrommet i EØS, og drøfte hvordan Norge kan ta tilbake kontrollen over egen energipoltikk og unødvendig høye strømpriser. Det handler om EØS og Acer-avtalen.

Samtidig som regjeringa viderefører sitt viktige samarbeid i Europa, ikke minst om straffesanksjoner overfor Russland.