Viktig vedtak i Søndre Land

Forrige uke behandlet formannskapet i Søndre Land søknaden fra investor Christen Sveaas om å få dele fra skogen på Viker gård. Søknaden ble avslått med grunnlag i jordlovens paragraf 12. Naturlig nok. En fradeling av skogen ville medført en betydelig svekket driftsenhet.

Christen Sveaas kjøpte Viker gård ved Randsfjorden i Oppland for 18 millioner kroner i vår. I august søkte han om fradeling av skogen. Viker Gård består av 409 mål jord og drøyt 8500 mål skog.

Investoren ville legge skogen til sitt eget aksjeselskap Kistefos Træsliperi, som i 2018 eide 166.000 dekar skog i seks kommuner i Randsfjord-regionen.

Dyrkingsjorda og tunet ville Sveaas selge til Johnny Schørlien, som også er tilknyttet Kistefos-konsernet.

Annonse

I Jordlovens paragraf 12 heter det blant annet: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.»

Kravet om «driftsmessig gode løysingar» er også nedfelt i formålet for jordloven.

Ordfører i Søndre Land, Anne Hagenborg (Ap) kommenterte avslaget slik til Oppland Arbeiderblad: «En fradeling av skogen vil ta bort 86 prosent av gardens ressursgrunnlag. Da blir det lite igjen til de som skal drive garden i framtida. Bortfall av beiterettigheter vil også være en svekkelse av framtidsmulighetene i gardsdrifta på Viker. I sum finner jeg ulempene ved deling større enn fordelene ved ikke å dele opp garden.»

Gudbrand Engelien i Søndre Land Senterparti la vekt på det prinsipielle i saken i et intervju med Nationen i august, og understreket at en slik deling vil innebære undergraving av formålet med norsk konsesjons- og delingslovgivning.

Dersom Sveaas hadde fått søknaden innvilget, er det liten tvil om at saken raskt ville ha skapt presedens og like raskt undergravet prinsippet om «driftsmessig god løysing» for jordbruket.

Etter at Solberg-regjeringa fjernet priskontrollen på skog, er det avgjørende at det ikke åpnes for fradelig av skog på bruk der skogen er en del av ressursgrunnlaget. En slik utvikling vil gjøre det norske jordbruket enda mer sårbart.