Viktig tiltak mot grensehandel

Hvor store verdier forsvinner egentlig ut av landet når nordmenn handler i Sverige?

Disse spørsmålene er blitt aktualisert under koronapandemien, når stengte grenser har vært et viktig smitteverntiltak. Det forteller mye at supermarkedet på Nordby ved Strömstad har mistet oppunder 95 prosent av omsetningen det siste året.

Samtidig viste Vinmonopolet i Halden til en omsetningsøkning på 200 prosent før jul. De har vært nødt til å ansette fem nye for å kunne håndtere alle kundene som i fjor "ble tvunget" til å handle på norsk side av grensen.

Med den nye dagligvaremeldinga, som ble lagt fram av næringskomiteen på Stortinget torsdag, kan myndighetene få flere verktøy for å bremse handelslekkasjen når grensene etter hvert gjenåpner.

Forslaget fra komiteen er å innføre en permanent ordning med grensehandelbarometer for å måle, og få oversikt over, omfanget av grensehandelen, særlig i Sverige. Dette skal regjeringen utarbeide innen 1. juli i år.

Senterpartiets Geir Pollestad leder næringskomiteen og sier at man så langt har diskutert grensehandel nærmest i blinde. Altså basert på for lite og ufullstendig informasjon.

Han mener svenskene vinner hele 5000 arbeidsplasser innenfor sektoren. Mye av dette er jobber som kunne vært på norsk side av grensen og bidratt til både sysselsetting, skatteinntekter og verdiskaping her i landet.

Det er ett år siden Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte sine tall fra et pilotprosjekt på et slikt grensehandelbarometer. Hovedfunnene viste at nordmenns grensehandel er høyere enn tidligere antatt, men det kan også bunne i mer nøyaktige målemetoder.

Prosjektet fra SSB tok for seg én måned og viste at nordmenn brukte to milliarder kroner på dagsturer til utlandet bare i september 2019. Dagligvarer, brus og mineralvann, alkohol, tobakk og godteri utgjør til sammen 85 prosent av den totale grensehandelen.

Dagligvaremeldingen, som har fått navnet “Dagligvare og konkurranse - kampen om kundene”, skal debatteres i Stortinget 2. februar og uenighetene går langs tradisjonelle skillelinjer mellom partiene. Det er uenighet om i hvor stor grad markedet skal reguleres, men alle partiene i næringskomiteen er enige om å etablere grensehandelsbarometeret.

Et barometer som en permanent publikasjon der svenskehandelen måles og analyseres jevnt og på årlig basis vil bli et konkret styringsverktøy for dagligvarepolitikken framover. Med den kunnskapen i bunnen kan man sette inn tiltak for å bremse handelslekkasjen, styrke konkurransekraften for norsk næringsliv og sikre arbeidsplasser på vår side av grensen.