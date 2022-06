Viktig seier for Søgne og Songdalen

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) bruker initiativretten i inndelingsloven (paragraf 8, tredje ledd), og sørger for at innbyggerne i Søgne og Songdalen får folkeavstemning om skilsmisse fra Kristiansand.

Motstanden mot tvangssammenslåingen med Kristiansand var og er stor blant innbyggerne i både Søgne og Songdalen, som har fremmet innbyggerinitiativ overfor departementet om løsrivelse.

Under valgkampen brukte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum Søgne som eksempel på tvangssammenslåtte kommuner som ville få anledning til å løsrive seg så snart Sp kom i regjering.

"Søgne og Songdalen blir selve lakmustesten på Senterpartiets troverdighet, det vil si hvorvidt de i regjering lykkes med sine lovnader om reversering av den forrige regjeringas sentraliserende tvangsreformer", skrev representanter for gruppa Vi som vil ha Søgne kommune tilbake i Nationen nylig.

Da det tirsdag ble kjent at distriktsministeren åpner for folkeavstemninger i de to kommunene, raste Ap-ordføreren i Kristiansand. Ordfører Jan Oddvar Skisland ga uttrykk for at han var sjokkert, og lot kritikken falle over egen partiledelse.

"Jeg er skuffet og sint over at de kan bruke Kristiansand som brikke i et politisk spill, og vi oppfatter dette som et stort tillitsbrudd", sa Skisland til NTB.

Så kan en spørre seg hvordan det er mulig å bli sjokkert over at Sp setter mye inn på å innfri sine egne valgløfter. Sps oppslutning bidro til at Skislands parti, Ap, kom i regjeringsposisjon og var tuftet på motstanden mot høyreregjeringas sentraliseringspolitikk.

Kristiansand-ordføreren blir også svar skyldig på spørsmålet om hvorfor han vil tvinge folk inn i sin kommune. Blir det godt naboskap og folkestyre av slikt?

Så kan en bare beklage at Solberg-regjeringa satte i gang tvangssammenslåingen. Den har ført til mye unødig frustrasjon, bortkastet tid – og bortkastede penger.

Samtidig er det uforståelig hvorfor prosessen i Søgne og Songdalen og fram mot en eventuell løsrivelse fra Kristiansand, skal ta så lang tid.

Statsforvalteren i Agder skal utrede konsekvensene av å dele opp Kristiansand igjen. Kommunal- og distriktsminister Gjelsvik varsler at folkeavstemningene skal gjennomføres i forbindelse med kommunevalget i 2023. Dersom resultatet viser at over halvparten vil ha skilsmisse fra Kristiansand, starter delingsprosessen.

En oppdeling kan skje fra 2028, sier Gjelsvik til NRK.

Det virker både unødvendig og håpløst at innbyggerne i Søgne og Songdalen skal måtte vente i ytterligere seks år før de får kommunene tilbake. Sigbjørn Gjelsvik bør finne en raskere vei.