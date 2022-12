Viktig plan for vedlikehold av kirkene

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Gjennom året har Riksantikvaren og Den norske kirke jobbet med å utarbeide råd til regjeringen. Det er et stort behov for istandsetting av kirkebygg. Vedlikeholds-etterslepet må tettes i årene som kommer.

Før helgen fikk minister for tro og livssyn, Kjersti Toppe (Sp), overrakt anbefalingene til et helt nødvendig bevaringsprogram.

Det er kommunene som i utgangspunktet ha ansvaret for drift og vedlikehold av kirkene. Etter som forfallet mange steder har eskalert og etterslepet er blitt større, har også Stortinget pekt på behovet for at staten må bidra med mer penger. Det er nødvendig for å opprettholde kirkene som viktige kulturminner i bygd og by.

Les også: Må kanskje stenge kirkene til jul

– No har vi ein historisk moglegheit gjennom delinga av Opplysningsvesenets fond, sier Toppe. Og tilstanden for mange kirker er dårlig. Planen er å sette i stand omkring 1000 fredede og listeførte kirkebygg. De er kategorisert i tre typer: Middelalderkirker, kirker fra 1537 til 1850 og kirker bygd etter 1850.

Hovedinnsatsen skal legges på bevaring – som istandsetting, sikring og konservering, men det skal også vurderes hvordan man kan jobbe med kunnskap og kompetanse, opplevelser og formidling av kulturarven, engasjement og deltakelse.

Annonse

Kirkene er ikke bare viktige for religiøs utøvelse. De er historiske kulturbygg med en sentral plass i lokalsamfunnene, og i den nasjonale kulturarven. Kirken er samlingsstedet for mange i alle livets faser og viktige tradisjonsbærere over hele landet.

Derfor er det et stort engasjement for kirker som forfaller og lider under dårlig kommuneøkonomi. En rekke menigheter og sogn har satt i gang egne, private kronerullinger blant lokalbefolkningen for å motvirke flassende murpuss og ødelagte takstein, kjøpe nye benker, kirkeklokker, orgel eller ganske enkelt sørge for et sårt tiltrengt malingsstrøk.

Les også: Regjeringa vil bruke 10 milliarder kroner på å sette i stand kirkene

Med de faglige anbefalingene fra Riksantikvaren og Den norske kirke, bør det nå kunne legges et nytt grunnlag for det nødvendige bevaringsarbeidet.

Ansvaret ligger ikke bare hos Toppe, men også hos klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Sammen skal de to departementene utarbeide en nasjonal bevaringsstrategi som er ment å være klar første halvår 2023.

Strategien må følges opp med økonomiske midler til å faktisk sette oppussingen ut i livet. Regjeringen sier på sine nettsider at hvor lang tid bevaringsarbeidet vil pågå, avhenger av «marknaden og dei antikvariske fagmiljøa sin kapasitet og evne til å gjennomføre istandsettinga, og den årlege finansieringa frå både stat og kommune».

Der bør det være mulig å ha kontroll i alle fall på det siste.