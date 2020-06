Stadig dukker det opp nye saker om manglende merking av mat og feilmerking av mat. Nylig viste det seg at Nordfjord Kjøtt hadde merket indrefilet av svin som fårefilet. I tillegg inneholdt produktet soya, som noen kan være allergiske mot.

Les også: Ut å stjæle omdømme

Feilmerking av varer er et problem. Først og fremst for forbrukerne, som blir lurt til å kjøpe noe annet enn det de var ute etter. Men også for industrien. 34 prosent av varene Mattilsynet sjekket i Merkesjekken 2019 hadde større eller mindre feilmerkinger. Undersøkelsen tok for seg grønnsaker, frukt, bær og poteter, og Mattilsynet har sett på merkingen av 124 produkter fra 50 virksomheter.

Heldigvis fant ikke Mattilsynet feil som utgjorde fare for liv og helse. Men de mange feilene vitner om at det ikke blir lagt nok ressurser i matmerking. Feilene Mattilsynet fant var alt fra at opprinnelseslandet for importerte produkter ikke var med, at språket varene er merket med ikke var norsk, slik det er krav om, eller at informasjon om hvordan produktet skal lagres ikke var med på emballasjen.

Annonse

Forbrukerne har heller ikke krav på at maten merkes slik at de vet hvordan den er produsert, eller hvor den kommer fra. Det er eksempelvis ikke krav om at bearbeidet kjøtt skal merkes med opprinnelsesland. I importerte varer som inneholder kjøtt, som for eksempel pizza, vet du derfor ikke hvilket land kjøttet kommer fra. Du vet heller ikke om kjøttet er produsert med høy bruk av antibiotika, slik tilfellet er i flere EU-land.

Les også: EU hindrer Norge å merke produkter med mye antibiotika

Norge kan heller ikke kreve strengere matmerking enn EU-reglene tillater. Det burde være et paradoks for EU, når EU på den ene siden intensiverer kampen mot antibiotikaresistente bakterier, blant annet med å senke den store bruken av antibiotika i husdyrholdet, men likevel ikke gjør det mulig for forbrukerne å velge vekk denne maten.

Det forbrukerne derimot kan velge, er produkter merket med Nyt Norge. Nyt Norge-merket brukes på varer med norsk opphav, og er et signal til forbrukerne om at maten er norsk. Vi mener det er behov for et merke som viser om maten er norsk eller ikke. I dagens importsituasjon skal forbrukerne enkelt og greit kunne velge norsk mat.

Med Nyt Norge skal råvaren være norsk, den skal være produsert og pakket i Norge, og bøndene skal følge og dokumentere at de følger strenge regler. At det likevel er rom for forbedringer i ordningen, er åpenbart.

Vi har sett noen eksempler på at industrien feilmerker kjøtt. Hver eneste gang det står at et kjøttstykke stemplet Nyt Norge har opprinnelse fra et annet land, svekkes merkeordningen. Det er ikke mange feilmerkinger som skal til før forbrukerne tviler på merkeordningen. Derfor må industrien skjerpe inn hvordan de merker maten.