Viktig å øke karbonopptaket i jorda

Lille julaften kunne Nationen melde at flere norske organisasjoner, deriblant Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har slutter seg til et internasjonalt nettverk som skal øke karbonlagringen i jorda. Det er prisverdig - og viktig.

Det internasjonale nettverket ble etablert under klimaforhandlingene i Paris i 2015 og kaller seg "4 per 1000", fordi målet er å lagre fire promille karbon i jorda per år.

En artikkel i Harvest i januar i år minnet oss om betydningen av å øke karbonopptaket i jorda, og hvor viktige beitedyra og utmarksbeitet er:

"Beitedyr kan bidra positivt i klimaregnskapet, fordi optimalt beite kan stimulere karbonlagring i jord i så stor grad at det oppveier utslipp av lystgass og metan fra beitedyrene. Virkningen av beite på karbonlagringen ser ut til å være størst i naturbeitemark, der mykorrhiza (sopprot) spiller en viktig rolle for karbonopptaket. I en tidligere studie av europeisk grasmark fant man 3-4 ganger mer karbonopptak i naturbeitemark enn i dyrket (dvs. pløyd, tilsådd og/eller gjødslet) beitemark. Nyere forskning viser for øvrig at karbon lagres mye dypere ned i jorda i beitemark enn man tidligere har visst . De fleste studiene har så langt kun undersøkt og regnet med karbon i de øverste jordlagene.

Beitedyrene holder også landskapet åpent og naturbeitemarkene i hevd. På den måten bidrar de til større albedo-effekt. I Norge og andre nordområder finnes store arealer med naturbeitemark i utmarka. Blir de ikke beitet på, gror de igjen. Dermed øker opptaket av solvarme og bidraget til global oppvarming." (Harvest 22.1.2019)

Artikkelen er skrevet av Julie Aslaksen, samfunnsøkonom og forsker ved Statistisk sentralbyrå, Ann Norderhaug, tidligere forskningsleder for kulturlandskap i Bioforsk (nå NIBIO) og Anna Guðrún Þórhallsdóttir, professor i beite-økologi ved Islands landbruksuniversitet.

Hege Skarrud, leder i organisasjonen Spire, oppfordrer Solberg-regjeringa og fylkeskommunene til også å knytte seg til karbon-nettverket og forplikte seg til å arbeide for økt karbonbinding i jord. Det bør regjeringa også gjøre, ikke minst ut fra klimaavtalen med jordbruket - som forplikter både jordbruket og regjeringa.

I sommer undertegnet altså bondeorganisasjonene og regjeringa en klimaavtale. I klimaavtalen nevnes tiltak som sørger for karbonbinding i jord som viktige for at landbruket skal kunne kutte 5 millioner tonn CO2.

"Dette handler like mye om å tenke at landbruket og prosessene i naturen er en del av løsninga, at vi må bruke naturens eget kretsløp i klimaarbeidet", sier generalsekretær i Bondelaget, Sigrid Hjørnegård, til Nationen.

Myndighetene må innse at bøndene spiller en viktig rolle i løsningen av klimautfordringene, og bidra aktivt til klimaarbeidet i jordbruket. Enn så lenge går utviklingen i feil retning, og stadig mindre av dyreforet hentes fra utmarka.