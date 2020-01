Viken, gravlagt før stortingsvalget?

Frps utmarsj av regjeringen kan være kroken på døra for Viken fylkeskommune. Frps stortingsreprensentant Jon Helgheim avviser ikke at partiet kan sørge for å reversere sammenslåingen. Han sier til Klassekampen at det kommer an på hva partiets fylkesvalgte mener.

Frps fylkesleder i Viken, Liv Gustavsen, sier på sin side at hun er åpen for å reversere sammenslåingen. Hun peker på at Frp kjempet mot sammenslåing i alle de tre gamle fylkene. Tidligere gruppeleder i Østfold Frp, Håvard Jensen, skriver på sin Facebook-side at reverseringssaken må komme opp "omgående, før Viken-tragedien får satt seg".

Med andre ord: Sammenslåingen kan reverseres allerede før neste stortingsvalg, dersom regionen selv fremmer en søknad om dette nå.

Det er ikke usannsynlig at en slik søknad kommer. Det politiske flertallet i Viken, bestående av Ap, Senterpartiet, SV og MDG, har som mål å oppløse regionen. I fellesplattformen til de fire partiene heter det at "fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon".

Den opprinnelige planen til disse partiene var å fremme en anmodning til det nyvalgte Stortinget i 2021 om å oppløse fylket. Med de nye signalene fra Frp kan altså dette bli framskyndet. Fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim sier til Klassekampen at dersom dette blir en mulighet, vil Senterpartiet gripe den. Også Eirik Sivertsen, som sitter i kommunalkomiteen for Ap i Stortinget, sier partiet trolig vil stemme for en oppløsning dersom det kommer en søknad allerede før 2021.

En felles region med Østfold, Akershus og Buskerud - med Oslo som en inngrodd negl i midten - har aldri vært noen naturlig fylkeskonstruksjon. Viken ble skapt som følge av et skjørt politisk kompromiss mellom de fire borgerlige partiene, ikke av nødvendighet.

Det gjør vondt å tenke på alle ressursene som har gått med til å danne den nye regionen, og ikke minst alle ansatte som har måttet ta belastningen med å gjennomføre en sammenslåing som neppe viser seg å være levedyktig.

Det politiske flertallet i Viken har trolig begrenset kostnadene ved å utsette byggingen av nytt fylkeshus i påvente av stortingsvalget i 2021. Det kan vise seg å være en klok beslutning.

Nå blir det viktig å trekke lærdom av denne politiske fadesen. Sammenslåingen er et resultat av en uheldig kombinasjon av ideologisk sentraliseringsiver og politisk hestehandel. To partier ville avvikle så mye som mulig av det regionale nivået, to partier ville styrke det. Viken ble det uekte barnet.

Denne saken viser at det er viktig å forankre politiske beslutninger i et minimum av sunn fornuft.