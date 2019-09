Viken for første og siste gang?

Fra nyttår av skal fylkene Akershus, Buskerud og Østfold erstattes med Viken fylkeskommune. Kritikerne holder Viken fram som skrekkeksemplet på sentralisering. Det er ikke å undres over, for hvem kan gi et godt svar på hvorfor kommunene fra Halden til Hardangervidda skal tilhøre samme fylke? Det har like lite for seg som å tvinge Finnmark sammen med Troms.

Det kan være at Viken skulle tvinges fram for å være Solberg-regjeringas paraderegion, høyresidas idealregion hva sentralisering og effektivitet angår. «Effektivitet» brukt som argument for sammenslåing, innebærer som regel omfordeling av makt – og mindre folkestyre. Høyrepartiene vil jo helst kvitte seg med fylkene, og ser antakelig Viken som en god brekkstang i så måte.

I Viken skal det nye maktsenteret legges så kloss på hovedstaden som overhodet mulig. Fylkeshuset for en region som altså strekker seg fra svenskegrensa til Geilo – skal legges til Bærum.

Både Vedum og partiets kandidater over det ganske land, inkludert i Viken, har flittig brukt slagordet «små enheter gjør menneskene større, store enheter gjør menneskene mindre» i denne valgkampen. Tvangsbruk mot finnmarkingene, Vikens maktsenter til Oslos kjøkkentrapp – Solberg-regjeringas sentraliseringspolitikk fører til at Sp-slagordet gir gjenklang hos stadig flere velgere.

Sp motsetter seg bygging av nytt fylkeshus for Viken i Bærum. «Ein snakkar om at man skal lage ei desentraliserande reform, og så ender det med at man brukar pengar på å bygge opp ein ny, stor, fylkesadministrasjon nesten på Oslo Vest», sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Klassekampen mandag. I Viken gikk Sp, med partiets nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim som førstekandidat, til valg på at Viken skal oppløses – og Akershus, Buskerud og Østfold gjenetableres.

Når dette skrives, vet vi ennå ikke om det er Ap eller Høyre i storfylket Viken som blir avhengige av å få Sp på lag for å styre. Det som er sikkert, er at Sp vil bruke sine krefter på å bekjempe Viken og sentralisering. Som Sp-lederen sier når høyresida – og Ap en og annen gang – stempler ham og Sp som «bakstreverske» og «uten alternativ politikk»: Desentralisering er alternativet til sentralisering.

Trygve Slagsvold Vedum lover desentraliseringsreformer etter stortingsvalget i 2021. Målet er å «ta nærheten tilbake» – både i folkestyret, i NAV og i politiet. Her er Sp på linje med de danske sosialdemokratene, som bruker akkurat det samme slagordet. Spørsmålet er om, eventuelt når, Arbeiderpartiet blir like tydelige som sitt danske søsterparti når det gjelder «å ta nærheten tilbake».

Sosialdemokratene i Danmark går for eksempel inn for å bygge «nærhospital». Slå dén, Jonas Gahr Støre.

