Vi trenger ordninger som sikrer maten

Statsminister Jonas Gahr Støre beskrev den som «treffsikker, avgrenset og grønn», da regjeringen fredag la fram sitt forslag til strømpakke til næringslivet.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes konkluderte raskt i VG med at «Den endelige løsningen kommer ikke til å bli slik regjeringen nå foreslår». Regjeringens forhandlingspartner viser til erfaringene fra koronastøtten når de frykter at bedrifter som ikke trenger det, likevel vil ende med å få støtte.

Hvilken innretning som gir den mest effektive ordningen, med færrest utilsiktede konsekvenser, er det politisk uenighet om. Men det er grunn til å lytte når både NHO, Virke og LO anbefaler Stortinget å gå for regjeringens forslag.

Grøntnæringen og matprodusentene har lenge vært tydelige: Pakkerier og lagre har falt utenfor ordningene i jordbruket, de har et strømforbruk langt over støtte-taket på 20.000 kWh per måned. Gulrøtter er blitt lagt for å råtne, purre pløyd ned igjen i jorda på grunn av kostnadene ved å tørke og lagre frukt og grønt over vinteren.

Nettopp for å sikre de råvarene som allerede er produsert, og opprettholde en trygghet for norsk matproduksjon, kom landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) med nyheten fra regjeringen fredag ettermiddag:

Strømstøttetaket heves til 60.000 kWh per måned for dem med størst strømforbruk. I tillegg blir det månedlige utbetalinger istedenfor kvartalsvis. Fellespakkerier og lager organisert i samvirker eller aksjeselskap kan havne inn under den generelle støtten for næringslivet.

Dette viser at regjeringen forstår den kritiske situasjonen for mange arbeidsplasser og ikke minst for norsk mat. Produsentene i jordbruket er blitt hørt, avlinger kan høstes og flere kan se lysere på vinteren. Inkludert vi som er forbrukere av norske råvarer.

SV, Rødt og Frp varsler at de vil legge fram flere forslag til bedringer i støtteordningene når Stortinget mandag er «hasteinnkalt» fra sommerferie. De vil riktignok bli behandlet av bare halve nasjonalforsamlingen. 75 av representantene er fraværende når olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skal redegjøre for strømsituasjonen.

Utdannings- og forskningskomiteen er på reise til Frankrike og Tyskland, kommunal- og forvaltningskomiteen er i USA, helse- og omsorgskomiteen er på tur i Sør-Korea og energi- og miljøkomiteen besøker Finnmark.

Attpåtil er hele næringskomiteen i Brasil og Argentina og kan ikke delta i strømdebatten som i høyeste grad angår deres fagfelt og samfunnsområde.

Anledningen vil imidlertid komme raskt igjen. Regjeringens nye strømordning skal oversendes Stortinget for behandling. Og 6. oktober legges statsbudsjettet fram.