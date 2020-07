I 2015 satte Stortinget et mål om det ikke skulle bygges ned mer enn 4000 dekar matjord hvert år. Bakgrunnen var at det i mange år forsvant for mye matjord til andre formål. Gledelig nok var fjoråret det tredje året på rad at målet om nedbygging av matjord ble nådd. Samtidig ble det omdisponert over 4000 dekar dyrkbar jord (skog og utmark) i fjor, også det en nedgang fra årene før.

Det er positivt at det ikke blir bygd ned mer matjord, men nå er det på tide å sette seg nye mål.

Matjorda vår er verdifull. Bare tre prosent av landarealet vårt er dyrkbar mark. Når FN ber hvert land i verden om å produsere mer mat fram mot 2050, burde vi slått ring om den matjorda vi har. Likevel ser vi gang på gang, i område etter område, at matjorda må vike til fordel for parkeringsplasser, nye boliger og vegutbygging.

Stortingsflertallet stemte i juni ned flere forslag fra SV, Ap og Sp om å styrke jordvernmålet. Det er nesten ikke til å tro, særlig når vi har sett hva slags utfordringer koronapandemien og klimautfordringer har skapt for matproduksjonen rundt om i verden – og i Norge.

Samtidig vet vi også at det i de kommende årene vil være press på flere viktige matjordområder i Norge. Blant annet har kommunestyret i Time kommune i Rogaland bestemt at det skal settes av 6000 dekar til en framtidig næringspark med datasenter og fabrikker. Som et av de viktigste landbruksområdene i Norge er det utrolig korttenkt av politikerne på Jæren å bygge ned store arealer matjord.

Også i Trøndelag har det i mange år vært press på matjorda. Utbygging og utbedring av veger, bygging av ny travbane og boligfelt har krevd og vil kreve at dyrka mark blir ødelagt for andre formål. Nå ønsker fylkesmannen i Trøndelag seg et strengere regime for nedbygging av matjord. "Samferdselstiltak er viktig for samfunnet, men matjorda som blir omdisponert er tapt for alltid. Det er på tide med et mer ambisiøst jordvernmål", sier landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag, Tore Bjørkli.

Det er prisverdig at representanter for staten tar til orde for en strengere politikk. Forhåpentligvis er dette signaler Fylkesmannen tar med seg til Landbruks- og matdepartementet. Fylkesmannen i Trøndelag påpeker dessuten at verken nydyrking eller flytting av matjord veier opp for de arealene som blir bygd ned. Årsaken er at den matjorda som blir bygd ned ofte er matjord med høy kvalitet. Det er også vanskelig å opprettholde den høye kvaliteten ved flytting av matjord i stor skala, mener Fylkesmannen.

Det stadige presset på matjorda vår må ta slutt. Vi kan ikke være fornøyde med at i utgangspunktet slappe målsetninger blir nådd. Da må vi heller skjerpe kravene.