Vi trenger et bredt klimaforlik

Klimakur 2030 ble presentert i forrige uke. Under ledelse av Miljødirektoratet har flere fagmiljøer laget en fyldig beskrivelse av hvordan Norge kan halvere klimagassutslippene fra såkalt ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Ikke-kvotepliktig sektor omfatter blant annet landbruk, transport, avfall og bygg og anlegg.

Utslippskuttene er nødvendig å gjennomføre, ikke bare på grunn av våre internasjonale forpliktelser overfor Parisavtalen og EUs klimaplan, men først og fremst av hensyn til det globale klimaet. Klimaendringer er i dag den største trusselen verden står ovenfor.

Klimakur 2030 er allerede blitt omtalt som en hestekur. Dersom en del av de skisserte klimaløsningene blir gjennomført, vil det ha omfattende konsekvenser for både folk og fe. På landbruksfeltet fremmes redusert kjøttkonsum som et mulig hovedvirkemiddel, noe som i så fall innebærer at en million dekar jordbruksareal går ut av drift, og flere tusen årsverk forsvinner ut av næringa.

I utgangspunktet er ikke Klimakur 2030 en anbefaling for konkrete politiske vedtak, men en faglig gjennomgang av 60 mulige tiltak for reduserte klimagassutslipp. Utrederne har dessuten stipulert kostnadene knyttet til hvert enkelt tiltak.

Nå skal rapporten ut på høring, før regjeringen innen utgangen av året skal legge sin klimaplan fram for Stortinget.

Hestekur eller ei, Norge må uansett gjennom en gjennomgripende kur som vil påvirke mange innbyggeres liv. Det vil være fornuftig å samle et så bredt politisk flertall som mulig bak den framtidige klimapolitikken.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier at desto flere som vil være med på klimaplanen, desto bedre. Men han framholder at det viktigste er å sikre et flertall for den.

Høyre og Arbeiderpartiet ønsker begge et nytt, bredt klimaforlik. Høyres miljøpolitiske talsperson Stefan Heggelund peker på at dette er viktig for å sikre forutsigbarhet for næringslivet. Aps talsperson, Espen Barth Eide, sier det er viktig å sende ut et signal om en bred enighet som også kan vare gjennom ulike regjeringer. Begge har gode poenger.

Skal det være mulig, må vi unngå å gjøre klimafeltet til en kamparena for partipolitiske markeringer. Det vil være krevende i en tid der Frp nettopp har forlatt regjeringen, og alle partiene på Stortinget er opptatt av å posisjonere seg i en ny politisk situasjon.

Vi forventer at politikerne tar klimakrisen på dypeste alvor, og at de søker omforente løsninger til beste for landet. Det krever både mot og samarbeidsvilje.