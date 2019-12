Vi trenger en norm for bedre politikk

Opplæringslovutvalget foreslår å oppheve lærernormen som regjeringen vedtok i 2017, og som ble innført året etter. Normen innebærer et krav om minimumsbemanning i grunnskolen, med minst én lærer per 15 elever på 1.–4. trinn og én lærer per 20 elever på 5.–7. trinn og på ungdomstrinnet.

Den daværende regjeringen var sterkt imot å innføre lærernormen, men den ble likevel vedtatt etter harde budsjettforhandlinger med KrF, som den gangen satt på vippen i Stortinget. Lærenormen var KrFs prioriterte hjertesak og prisen Solberg-regjeringen måtte betale for å oppnå flertall for statsbudsjettet.

Det manglet ikke på advarsler mot å innføre normen. Selv om alle er enige om at det er viktig med en god grunnbemanning i skolen, legger et obligatorisk bemanningskrav begrensninger for skoleeierne - kommunene - om å tilpasse lærertettheten til behovet.

Nettopp dette er det regjeringsoppnevnte opplæringsutvalgets hovedpoeng. Normen binder opp betydelige midler i en ordning som er lite fleksibel for skoleeierne. Den tar i liten grad høyde for at elever har ulike behov. Paradoksalt kan normen føre til at det settes inn for få lærere der det er størst behov, fordi kommunene må fordele ressursene slik at alle skolene fyller bemanningsnormen.

I tillegg kom lærernormen på toppen av flere ressurskrevende reformer for Skole-Norge. For eksempel kvalifiseringskrav til lærere, som medfører at erfarne lærere må ta etterutdanning. Eller det femårige studieløpet for lærerstudenter, som innebærer at Norge "mister" et årskull med nyutdannede lærere. I sum betyr dette at lærermangelen vil øke framover.

Opplæringslovutvalget har arbeidet med utredningen siden 2017, og er sammensatt av pedagoger, jurister og statsvitere. Det er et sterkt faglig signal når utvalget anbefaler å oppheve hele ordningen.

Dette har kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) allerede avvist, selv om han opprinnelig var motstander av lærernormen. Det politiske kompromisset fra 2017 står fast. I det politiske samvirket mellom det som nå har blitt en flertallsregjering med fire partier, er det ikke rom for omkamp.

Lærernormen føyer seg dermed inn i rekken av reformer som er blitt innført med et løst kunnskapsgrunnlag. I stedet for å avvente faglige råd, brukte KrF forhandlingsposisjonen sin for alt det var verdt. En motvillig regjering ble tvunget med på notene.

Det vi virkelig har behov for, er å skaffe oss en norm for mer forsvarlig utvikling av politikk. Slik kan vi sikre oss at politiske vedtak faktisk fungerer etter hensikten.