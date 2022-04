Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Både folk og myndigheter har taklet koronapandemien godt. Det vitner lave dødstall, liten nedgang i økonomien og rask opphenting om.

Det betyr ikke at alt gikk på skinner fra covid-19 rammet landet i mars i 2020. Koronakommisjonen, ledet av Egil Matsen, lister opp flere kritiske momenter.

Kommunene er lokal smittevernmyndighet her i landet. Det har ikke alltid vært like enkelt å få øye på under pandemien. Flere kommuner ble nektet å innføre lokale tiltak der de så at deres egne smittevernforhold burde åpnet for det.

Heller ikke vaksineringen tok i tilstrekkelig grad hensyn til lokale forskjeller. Nationen tok tidlig til orde for å prioritere opp bykommuner med høyt smittetrykk i vaksineringen. Det skjedde ikke.

Les også: Vaksinen må settes i byene først

"En tidligere prioritering av vaksiner til områder med høy smitte ville i større grad ha bidratt til å nå regjeringens egne mål", oppsummerer koronakommisjonens rapport.

Samtidig som koronahåndteringen var uniform og statlig styrt, ble kommuner som Ullensaker satt på voldsomme prøvelser, gjennom å ha ansvaret for et stort antall grensepasseringer under pandemien.

Var vi rustet for pandemi? Vi var ikke rustet for denne pandemien, sa statsminister Erna Solberg. Men munnbindmangel og mangel på intensivberedskap angår enhver pandemi.

Mens den svenske befolkningen nesten utelukkende forholdt seg til landets smittevernmyndigheter i den daglige oppdateringen på smittesituasjonen, var helseminister Bent Høie (H) til stede overalt i det norske mediebildet.

Regjeringen drev detaljstyring og var involvert i den løpende krisehåndteringen, finner kommisjonen. Vi tror tidligere statsminister Solberg har rett i at folk flest gjerne vil se hvem som tar avgjørelser i krisetider, og kunne stille dem til ansvar.

Da må man også ta ansvar. Den forvirringen som rådet – og til dels fortsatt rår – om hvilken intensivkapasitet vi faktisk har, er ikke av ny dato. Likevel ble ikke helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementet enig i løpet av pandemien.

– Vi synes det var overraskende at de arbeidene som ble satt i gang for å kartlegge kapasiteten og behovet, ble stanset. Vi tror det skyldtes faglig uenighet i de helsefaglige miljøene, sier utvalgsleder Matsen til NTB.

Det påligger den nye helseministeren Ingvild Kjerkol (Ap) å få ryddet opp i dette. Kapasiteten i intensivhelsestellet er ingen bagatell. Tvert imot var det denne kapasiteten som flere ganger ble brukt som argument for nedstengning av samfunnet, med omfattende økonomiske og menneskelige omkostninger.