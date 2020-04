Vi må ta imot barna fra Lesvos

19 tidligere statsråder og statsministre har signert et opprop der de ber regjeringen hente enslige mindreårige og småbarnsfamilier fra Moria. Flyktningleiren Moria på øya Lesvos i Hellas har vært overfylt i mange år. Nå huser leiren sju ganger flere mennesker enn den ble bygd for, og vil stå overfor en katastrofe om koronaviruset rammer.

Regjeringen har avvist å hente ut barn før en "felleseuropeisk løsning" er på plass. Det betyr at så lenge de europeiske landene ikke klarer å bli enige seg imellom, trenger ikke Norge å gjøre noe. Da slipper også regjeringen å få kritikk fra Frp, som nå er i en friposisjon på Stortinget.

Men heller ikke blant regjeringspartiene er det full enighet om ikke å ta imot flyktningbarn. Blant eksstatsrådene som har signert oppropet, er det flere KrF- og Venstre-politikere. Vårt Land har også avdekket at det internt i KrF er misnøye med at partiet ikke tar et større ansvar for flyktningbarna.

Allerede skjærtorsdag hadde 10 EU-land bestemt seg for å ta imot barn fra flyktningleiren, ifølge AFP. 1600 barn skal hentes ut av de overfylte flyktningleirene, der stort sett det meste er mangelvare. Allerede høsten 2018 bad Leger uten grenser om evakuering av Moria-leiren. Da var det 9000 mennesker i leiren. I dag er det over 20.000.

Annonse

Til Aftenposten skriver statssekretær i Justisdepartementet, Hilde Barstad, at "På grunn av den pågående, ekstraordinære situasjonen, kan ikke Norge respondere på forespørsler om relokalisering av asylsøkere fra Hellas nå." Men den "pågående, ekstraordinære situasjonen" er ikke typisk for Norge. Koronaepidemien rammer alle land i Europa. I alle land er det nå en "ekstraordinær situasjon".

De siste ukene har vist at Norge til nå har håndtert krisen i kjølvannet av koronaepidemien godt. Vi har kapasitet både til å frakte noen barn og deres familier til Norge, og mer enn nok plass til å huse dem.

Lokalbefolkningen på Lesvos er allerede utsatt for smitte. Det er et spørsmål om tid før koronaviruset når flyktningleirene på øya. De mangler såpe, vann og smittevernutstyr. De bor tett, og har ikke mulighet til å kunne overholde en to-meters regel for å unngå smitte. De står i matkø hver dag, og med boforholdene i leiren så er mange barn i risikogruppene.

At Norge ikke ønsker å hjelpe noen få, handler om politikk, og ikke om kapasitet. Tidligere utenriksminister Knut Vollebæk (KrF) anslår at det vil dreie seg om 20–30 personer, om vil skal legge folketall til grunn for hvor mange som er Norges "andel."

Nei, vi kan ikke hjelpe alle. Men vi kan hjelpe noen. Da bør vi gjøre det.