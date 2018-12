Vi må se på EØS-avtalen på nytt

EU-tilhengerne i Norge er nervøse for at EØS henger i en tynn tråd. Noen annen forklaring finnes det ikke på at den ene EU-tilhengeren etter den andre nå er blitt avtalens fremste forsvarer. Etter mange år med klaging over hvor dårlig EØS er, har avtalen nå plutselig blitt Guds gave til norsk økonomi og velferd. Og denne gangen er det ikke bare KrF-ere - som sammen med enkelte Sosialdemokrater mot EU må være de eneste faktiske EØS-tilhengerne i Norge - som jubler.

Nei, nå er Europabevegelsens harde kjerne og miljøet rundt dem opptatt av å skryte av EØS. Selv statsminister Erna Solberg brukte førjulspressekonferansen på å fastslå at EØS er noe av det beste vi har i dette landet. En kilde til velstand for en liten og åpen økonomi som Norge, sa Solberg.

Hun vet hva hun snakker om. Få har gjort mer for slå dørene til økonomien på vidt gap enn nettopp Solberg og Høyre.

Samtidig viser Arbeiderpartiet tegn til at sentrale medlemmer har skjønt at det som rører seg i fagbevegelsen, er en EØS-kritikk et Arbeiderparti med respekt for sitt eget navn er nødt til å ta på alvor. Norske arbeidere kan kjenne skyggesiden av Høyres åpne økonomi på kroppen: Knallhard konkurranse, lønnspress mot bunnen og et arbeidsmarked der uredelige arbeidsgivere for ofte lar seg friste til å ta snarveier med arbeidstakere fra andre EU-land - som ikke kjenner det norske regelverket og vet hvor sterke rettigheter de har her.

Etter Acer-striden, bråket om EUs tredje jernbanepakke og bekymringer for endringer i arbeidskraftreglene, er det ganske tydelig at mange nordmenn faktisk ønsker seg en regjering som gjør det alle partier - Frp som Høyre, Ap som SV, Sp som Venstre - sier at de har lyst til at politikerne skal gjøre: Ta tak i EU-saker tidligere, bruke det såkalte "handlingsrommet" i EØS-avtalen aktivt, og sørge for at Norge blir mer enn en passiv postkasse for stadig mer inngripende EU-direktiver.

Det er ikke 28 stjerner i toppen av juletreet. Det er bare én. Og selv om støtten til EØS fortsatt er ganske høy i Norge, er ikke det ensbetydende med at nordmenn helst vil stevne fram som i dag. Derfor er det feil å føyse bort forslag om å diskutere et avtaleverkene som betyr mest for norsk hverdag akkurat nå.

Selvsagt er det lett å forstå at EU-tilhengerne ble skremt av brexit. EU-landene er viktige handelspartnere for Norge, også. Og både handel og utveksling av arbeidskraft med EU er ofte et stort pluss for Norge. EU-borgere gjør en stor innsats i helsevesenet, i landbruket og i mange andre sektorer. Men hvis EØS-avtalen er så bra, kan det da umulig skade å se om den kunne vært enda litt bedre?