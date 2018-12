Vi må lage flere barn

På åtte år har fruktbarhetstallet i Norge falt fra 1,98 til 1,62, melder Klassekampen. Dersom folketallet ikke skal synke, må fruktbarhetstallet være 2,1.

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal se på hvordan fødselsraten kan økes. Vi deler regjeringens bekymring for en synkende, aldrende og mindre bærekraftig befolkning.

Miljøpartiet de Grønne setter spørsmålstegn ved regjeringens menneskesyn, og vil heller slippe flere inn i landet enn å stimulere til flere norskfødte barn. Sosialpolitisk talsperson Farid Shariati mener det ikke er politisk oppgave å få folk til å få flere barn.

Det siste er åpenbart feil. En bærekraftig befolkningsstruktur er like viktig for et land som selvforsyningsevne og militær forsvarsevne. Det er ikke vesensforskjellig å investere i fremtidig befolkning enn å investere i fremtidig matproduksjon eller forsvar.

En begrenset stat i et liberalt samfunn som det norske skal ikke styre eller straffe innbyggernes familieliv. Det er imidlertid noe ganske annet enn å gi økonomisk stimulans for innbyggere som påtar seg å fostre opp flere barn til å bli gagns mennesker og skattebetalere inn til fremtidens velferdsstat.

Økt fruktbarhet utelukkes ikke av Norges ansvar for omverdenen, slik MDG synes å mene. Norsk bistand bør fortsatt bidra til å dempe ikke bærekraftig befolkningsvekst i andre land. Som fredsnasjon bør vi sørge for at folk ikke må forlate sine hjemland på grunn av krig, sult eller forfølgelse.

Fødselsraten har gått ned til tross for at vi holder oss med barnetrygd, kontantstøtte, barnehagestøtte og andre ytelser som utgjør et lappeteppe av ordninger. Flere har sin opprinnelse i valgkampløfter eller forhandlingskompromisser i storting og regjering.

Det er fornuftig med et helhetlig, faglig blikk på alle disse ordningene. Her som ellers er ikke målet hvor mye penger som brukes, men hvordan de virker.

KrFs forslag om økt engangsstønad for foreldre uten rett på foreldrepenger kan være en vei å gå, det samme kan økt barnetrygd være.

Det hjelper ikke med flere barn dersom sysselsettingsandelen synker. Arbeidslinjen er allerede under press, blant annet av av ordninger som stimulerer småbarnsforeldre til å holde seg utenfor arbeidsmarkedet i hele eller deler av sin arbeidsføre tid.

En stimulans til flere barnefødsler må skje med et våkent blikk for uheldige bivirkninger.

