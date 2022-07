Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Klokka 15.25 den 22. juli i 2011 detonerte en bilbombe i regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Bomben drepte åtte mennesker og såret rundt 30.

Knapt to timer senere gikk terroristen, forkledd som politi, i land på Utøya i Tyrifjorden, der AUF-ungdom var samlet til sommerleir. 70 minutter senere hadde terroristen drept 69 mennesker og såret 66 i en kaldblodig massakre.

Terroristen sa han agerte ut fra en høyreekstrem, fascistisk ideologi. Han viste til et manifest han hadde lagt ut på internett, gjennomsyret av konspirasjonsteorien om "Eurabia". En forestilling om at en europeisk samfunnselite samarbeider med arabiske land for å islamisere Europa.

I konspirasjonsteorien om Eurabia er hatet mot muslimene sterkt, men hatet mot "den indre fienden" er enda sterkere. Et hat "mot quislingene som samarbeider med muslimene om å islamisere kontinentet og ødelegge vår kultur", ifølge Terje Emberland, seniorforsker ved Holocaust-senteret, som sammen med Asbjørn Dyrendal skrev boka Hva er konspirasjonsteorier (2019).

I Norge er særlig Arbeiderpartiet utpekt som "den indre fienden", og dermed blitt selve hovedfienden. Derfor ble AUF og Arbeiderpartiet terroristens mål 22. juli 2011.

Det er farlig å anse Utøya-massakren og terroren i regjeringskvartalet som "en enkelthendelse utført av en gal mann", en slags ulykke. Terroristen opererte alene, men ikke i et vakuum.

10. august 2019 skjøt og drepte en 22-åring fra Oslo/Bærum sin stesøster (som var født i Kina) og gikk til angrep på Al-Noor-moskeen i Bærum. Målet var å drepe så mange muslimer som mulig, men han ble overmannet i moskeen. Politiets kartlegging viste mange nettsøk etter nynazistisk propaganda. "Jeg brukte bare ett år (...) på å komme fram til de meningene som jeg gjorde. Og det representerer egentlig bare hvilken slagkraft som nettet egentlig har", sa drapsmannen til NRK Brennpunkt.

Det ser ut til at konspirasjonsteorier kan gi en følelse av kontroll i en truende verden. For å bekjempe fascistiske konspirasjoner må derfor avmakt og utrygghet tas på alvor, og demokratisk underskudd i samfunnet må bekjempes. Inkludering sikrer samhold og demokrati – og forebygger terror.

Framveksten av høyreekstreme grupperinger i Europa tilskrives i stor grad økte økonomiske og sosiale forskjeller. Mange mennesker har gått betydelig ned i levestandard, havnet i utrygghet og blitt avmektige.

Forskjellene øker i Norge også. Ulikhetene i formue er omtrent like store her som i klassesamfunn som Storbritannia og Frankrike, og større enn i Belgia, Italia og Spania (Halvorsen og Stjernø, 2021).

Vi må ikke sove. Å forebygge høyreekstrem terror er et møysommelig arbeid på mange plan. Vi må slå ned på hatefulle ytringer og imøtegå ytringer som legitimerer farlige konspirasjonsteorier. Og vi trenger en politikk som inkluderer framfor å øke forskjellene ytterligere, med åpenhet og nærhet mellom de som styrer og de som styres.