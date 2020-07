Vi må huske 22. juli 2011

Det første terrorangrepet rammet klokka 15.25, da en bilbombe detonerte i Regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Åtte mennesker døde og rundt 30 ble såret.

Knapt to timer senere gikk terroristen, forkledd som politi, i land på Utøya i Tyrifjorden. På Utøya var ungdom samlet til AUF sin årlige sommerleir.

70 minutter etter har terroristen drept 69 mennesker og såret 66.

"I dag er Norge rammet av to sjokkerende, blodige og feige angrep", sa daværende statsminister Jens Stoltenberg.

Kan vi sette oss inn i hvordan det var å se venner kaldblodig bli slaktet ned? Kan vi forestille oss hvordan det var å svømme for livet, mens en terrorist sto på bredden og skjøt med automatvåpen? Kan vi forestille oss hvordan det er å ha mistet en sønn, datter, søster eller bror på en så grusom måte? Vi må prøve.

"Vi må aldri oppgi våre verdier. Vi må vise at vårt åpne samfunn består også denne prøven. At svaret på vold er enda mer demokrati. Enda mer humanitet. Men aldri naivitet. Det skylder vi ofrene og deres pårørende", sa statsminister Jens Stoltenberg.

I felles fortvilelse samlet vi oss på kirkebakker, gater og torg. Vi manglet ord. Sangene ga fellesskap og trøst. Ikke minst "Til ungdommen" av Nordahl Grieg. Noen av AUF-ungdommene som svømte fra Utøya for å redde livet, sang den for å klare å holde motet oppe. Etterpå sang mange med.

Edelt er mennesket,

jorden er rik!

Finnes her nød og sult

skyldes det svik.

Knus det! I livets navn

skal urett falle.

Solskinn av brød og muld

eies av alle.

Da synker våpnene

maktesløs ned!

Skaper vi menneskeverd

skaper vi fred.

I dag er det ni år siden terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet, de aller fleste unge mennesker som ble brutalt frarøvet livet i en kaldblodig massakre.

Norge plikter å gjøre alt som står i et samfunns makt for å forhindre at det skjer igjen. Derfor må vi orke å minne hverandre om det grusomme, om terrorens ofre, om "enda mer demokrati" og "enda mer humanitet", om menneskeverd og fred.

Vi må aldri glemme.

Terroristen sa han handlet ut fra høyreekstrem, fascistisk ideologi. Han viste til et manifest han hadde lagt på internett.

Illiberale strømninger og totalitære, fascistiske trekk må avdekkes og bekjempes. Derfor er det frie ord, ytringsfriheten, viktig å hegne om. Uten fri meningsutveksling, kan ikke antidemokratiske, fascistiske strømninger avdekkes og bekjempes.

Flere overlevende fra Utøya etterlyser oppgjør med terroristens tankegods. Det oppgjøret bør alle politiske partier, og pressen, ta et enda større ansvar for. Det skylder vi terrorens ofre - og oss selv.