Denne uka måtte 38 personer evakueres da store masser med jord løsnet rett ved bebyggelsen på Storsteinnes i Balsfjord i Troms. Både E6 i Lyngen og E8 i Ramsfjord ble delvis blokkert på grunn av jordras. I Rana i Nordland ble 1200 mennesker isolert da brua over Ranaelva kollapset.

Ekstremværet setter beredskapen vår på prøve. Og beredskapen er først og fremst lokal. Det viser også den nye rapporten fra Røde Kors “Er vi beredt?”.

Ute i distriktene står brannvesenet, legevakta og kanskje én frivillig ressurs i førstelinja når noe skjer, først på stedet i de kritiske timene. Dette er grunnfjellet i norsk beredskap. Røde Kors' rapport gir tydelige signaler til politikerne om at bevilgningene til lokale beredskap må økes.

Det handler om å investere i trygghet til befolkningen. Det må til økt kompetanse, og fokus på responstid. Vi må ha sikre kommunikasjonskanaler, for eksempel utplasserte satelittelefoner slik at det ikke blir varslingsproblemer når både telefon- og nødnett bryter sammen. Ikke minst må det rekrutteres nok redningsmannskaper rent fysisk. Flere kommuner har i dag små eller ingen hjelpekorps.

I takt med at klimaendringene gir oss varmere, våtere og villere vær, må vi forberede oss på mer komplekse situasjoner. Sterk vind og styrtregn gir ras, flom og strømbrudd. På den andre sida truer tørke og skogbranner. Det fører til materielle skader på hus og eiendommer, går hardt ut over bruer, veger og annen viktig infrastruktur - og i verste fall tap av menneskeliv.

I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps kommuneundersøkelse i fjor 2019, svarte over halvparten av norske kommuner at de hadde opplevd alvorlige naturhendelser de siste to årene. Antall redningsoppdrag øker. En meningsmåling utført av Opinion for Røde Kors viser at 57 prosent nordmenn er bekymra for mer ekstremvær i framtida.

Hjelpemannskapene i Røde Kors opplever stadig flere hendelser de tidligere ikke har vært borti så ofte og presset på den lokale beredskapen øker. Deres innsats er helt avgjørende, særlig i den første, akutte fasen når småsamfunn blir isolert. Derfor er det svært problematisk at beredskapen sentraliseres bort fra lokale samfunn.

Ekstremvær over større geografiske områder gjør at flere trenger hjelp samtidig. Da blir steder med færre innbyggere nedprioritert. Presset på lokale ressurser øker. Det rimer dessverre godt med at rapporten fra Røde Kors viser at bare én av fem nordmenn føler vi har god nok beredskap i Norge.

Oppfordringen til kommunene er å være forberedt. De må legge til rette for samarbeid og å holde øvelser på tvers av instanser og etater, inkludert de frivillige. Da er man bedre rustet for samarbeid og kommunikasjon under press. Ved å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser kan man avdekke mulige farer og kartlegge potensielt alvorlige følgehendelser hvis stormen feier inn.

Å ta inn over seg at noe uforutsett kan skje, er selve kjernen i beredskap. Naturkatastrofer og ekstremvær må derfor tas høyde for i kommunenes arealplaner. Det må bygges robust, tilpasset ekstreme påkjenninger og hendelser. Det er vesentlig dyrere å reparere skader enn å forebygge. Politikerne må sikre økonomien i dette - i forkant.

"God beredskap er å være jordnær, konkret og bittelitt paranoid", sier Jon Halvorsen, direktør for Hovedredningssentralen. Vi må altså forberede oss på det verste.