I dag er det 10 år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepet mot regjeringskvartalet og i massakren på Utøya, der AUF hadde sin sommerleir. De fleste ofrene var unge, noen var barn.

Det var et terrorangrep mot AUF og Ap. "Gjerningsmannen var alene om handlingene. Men han var ikke alene om holdningene. Han opererte ikke i et vakuum. Han gjennomførte et terrorangrep som ble bejublet av hans meningsfeller", skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i boka Aldri tie, aldri glemme som kom ut i vår.

Det nitriste, men viktige, budskapet fra Støre er at i de ti årene som er gått siden 22. juli 2011, har den samme aggresjonen og det samme hatet mot AUF og Arbeiderpartiet komme til syne igjen og igjen.

"Det dukker opp i kommentarfelt, i e-poster og i direkte meldinger. Det er som om vi gradvis har vennet oss til det. Vi har dermed blitt enda mer tilbakeholdne med å snakke om det som skjedde. Færre "orker" å uttale seg om 22. juli", sier Ap-lederen til Fri Fagbevegelse.

Avisredaksjonene kan bekrefte den sørgelige tilstanden. Når intervjuer med overlevende fra Utøya, eller kommentarer som imøtegår høyreekstreme konspirasjonsteorier, legges ut på sosiale medier – fylles ofte kommentarfeltene med aggressive, hatske ytringer.

I helga la Nationen ut kommentaren "Vi må ikke sove", en kritikk av høyreekstreme/fascistiske konspirasjonsteorier, på Facebook. Den måtte tas av igjen.

Redaksjonen manglet kapasitet til å moderere kommentarfeltet. Det var fullt av hatmeldinger mot Ap, mot muslimer og mot kommentatoren som hadde skrevet artikkelen.

Jonas Gahr Støre oppfordrer alle med politisk ansvar til å ta til motmæle mot konspirasjonsteorier, hatretorikk og holdninger som kan gi grobunn for ekstremisme. "Vi må se på dette som demokratiet og ytringsfrihetens mulighet til å slå tilbake", sier Støre. Og slik er det.

I tillegg til at politikere med ansvar bør ta til motmæle, må selvsagt også pressen ta ansvar for å ivareta det demokratiske ordskiftet – også når redaksjonene bruker sosiale medier.

I Nationens tilfelle, ble "den kneblede" kommentaren lagt ut igjen på Facebook så snart redaksjonen hadde kapasitet til å moderere kommentarfeltet. Kommentarfelt kan også stenges, men da går en glipp av "ytringsfrihetens mulighet til å slå tilbake" ved å imøtegå aggressive ytringer.

Det er viktig med felles innsats fra politikere, fra pressen og fra medborgere, for å kunne forebygge hat og terror.

Samtidig har det vist seg at høyreekstreme konspirasjonsteorier som forherliger vold, har størst grobunn blant marginaliserte grupper. Vi trenger derfor en politikk som inkluderer framfor å splitte, som reduserer forskjeller framfor å øke dem.